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Мировые аналитики называли лучших разработчиков в области умного сельского хозяйства

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Международная аналитическая компания в области исследования технологических инноваций в различных направлениях экономики Tech Breakthrough опубликовала список (AgTech Breakthrough Awards) лучших компаний мира в сфере умного сельского хозяйства.

Эксперты компании изучили опыт внедрения инноваций более 1750 компаний в области сельскохозяйственных технологий из 15 стран мира, включая направления интернета вещей (Internet-of-Things, IoT), искусственного интеллекта (AI), управления фермерским хозяйством, качества продуктов питания, анализа данных и многое другое.

Общий список составил более 50 компаний. Его большую часть составили американские компании. Единственным российским представителем в списке стал ведущий разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot. Компания была отмечена в направлении «Инновация года в области уборки урожая».

Список ведущих компаний мира в области умного сельского хозяйства по версии Tech Breakthrough

«Используя революционную технологию беспилотного вождения, компания Cognitive Pilot дала сельскому хозяйству простое и экономически выгодное решение, которое помогает повысить эффективность и снизить затраты, - сказал Брайан Вон, управляющий директор AgTech Breakthrough Awards. - Мы гордимся тем, что эксперты выбрали систему Cognitive Agro Pilot в качестве «Инновации года в области уборки урожая» за инновационное использование искусственного интеллекта для получения фермерами высоких результатов».

Cognitive Agro Pilot – это автономная система управления сельскохозяйственной техникой на базе искусственного интеллекта, которая повышает эффективность работы зерноуборочных комбайнов до 25%, а также снижает расходы на топливо и предотвращает возможные несчастные случаи на поле. Инновационная система сама объезжает препятствия и останавливается при угрозе столкновения с другой техникой или людьми. Также разработка не требует использования спутниковой навигации – полный анализ внешней среды обеспечивается при помощи одной видеокамеры и мощного бортового компьютера для вычисления данных.

«Наша система беспилотного вождения помогает фермерам эффективно собирать урожай по всему полю, не упуская ни одного ряда, - сказала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова, – Позволяя оператору комбайна сосредоточиться не на вождении, а на контроле и мониторинге других параметров уборки, а также автоматически предотвращая столкновения, система помогает фермерам повысить эффективность сбора урожая и минимизирует время простоя техники. Система Cognitive Agro Pilot крайне проста и экономична в использовании и может быть использована в любой точке мира, так как совершенно не зависит от подключения к интернету или спутниковым системам GPS».

Инновационный робот-помощник Cognitive Agro Pilot показывает снижение прямых потерь урожая на 8-13%, так как основанная на искусственном интеллекте технология, снижает влияние человеческого фактора и повышает эффективность всех факторов сбора урожая. Благодаря автоматической технологии торможения и управления скоростью в сочетании со стабильной точностью удержания кромки, Cognitive Agro Pilot является надежным инструментом, помогающим фермерам повысить урожайность и снизить расход топлива во время уборки до 5%.

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