HP представила новые широкоформатные принтеры HP DesignJet

HP Inc. объявляет о расширении портфолио принтеров HP DesignJet. Новые модели призваны упростить процесс печати для компаний в сфере проектирования, архитектуры и строительства, а также обеспечить высокие стандарты качества и производительности печати при низкой себестоимости отпечатка.

Новая серия широкоформатных принтеров HP DesignJet – это плоттеры, сочетающие технологически насыщенное содержание и элегантный внешний вид. Программное обеспечение HP Click упрощает процесс печати до одного клика даже для файлов разного формата. Благодаря лотку для листов формата A3 появляется возможность печатать задания с разным размером страницы – A3, A1 или A0 без необходимости каждый раз вручную указывать источник бумаги. Новые широкоформатные принтеры HP DesignJet обеспечивают лёгкость управления процессом печати откуда угодно и с любого устройства благодаря приложению HP Smart.

В портфолио новых широкоформатных принтеров HP DesignJet входит линейка принтеров HP DesignJet T200: удобная и экономичная печать на самых компактных в мире плоттерах. Линейка принтеров HP DesignJet T600: производительные и простые в использовании широкоформатные принтеры, разработанные для компаний и специалистов сферы архитектуры, проектирования и строительства, которые работают в режиме многозадачности и нацелены на оперативное решение задач. Линейка принтеров HP DesignJet Studio: для специалистов в архитектуре/строительстве/проектировании, которые выполняют творческую работу и высоко ценят эстетику дизайна.

«Новая серия принтеров DesignJet, начиная с моделей T200 к T600 и заканчивая Studio – это новый уровень технического совершенства, простоты в использовании и удобства работы для специалистов творческих профессий, – отметил вице-президент и генеральный директор подразделения широкоформатной печати HP Гуайенте Санмартин. – Благодаря автоматической печати форматов A3 и А1/A0, возможности отправлять задание на печать практически из любой точки мира, а также компактности, эти плоттеры – лучший выбор для специалистов архитектурного, строительного и инженерного профилей, работающих как в офисе, так и из дома. Кроме того, использование в конструкции переработанного пластика и вывод на рынок первого широкоформатного принтера с нулевым выбросом углекислого газа – ещё одно доказательство неизменной приверженности HP идеям экологической ответственности бизнеса».

Широкоформатные принтеры серии HP DesignJet T200 представляют собой самые компактные широкоформатные плоттеры в мире. Обладая шириной 24 дюйма и способностью печатать до формата A1, они разработаны для простоты использования и дополнены программным обеспечением HP Click, что позволяет быстро печатать сразу несколько файлов одним щелчком мыши. Автоматический лоток-податчик бумаги формата A3 позволяет печатать задания с разным размером страниц (до A3) без изменения настроек источника бумаги.

Основные характеристики принтеров серии HP DesignJet T200. Высокая скорость печати: страница формата A1 печатается всего 30 секунд. «Умная» печать: печатайте проекты со страницами разного размера форматов A3 и A1 без ручной смены источника бумаги и всего в «одно нажатие» с помощью ПО HP Click. Мобильность: благодаря приложению HP Smart можно отправлять задание на печать откуда угодно. Созданы с заботой об экологии: 30% использованного в конструкции пластика – продукт вторичной переработки. Экономичность: на операции регулярного обслуживания печатной системы уходит намного меньше чернил (экономия чернил – до 95%). Высокое качество печати: точность печати линий на 31% выше, чем у конкурирующих продуктов, а цветовой охват – на 65% шире.

Серия принтеров HP DesignJet T200 отличается не только компактностью, доступностью и высоким качеством, но и экологичностью: эти широкоформатные плоттеры сокращают выбросы углекислого газа за счет использования до 30% переработанного пластика.

Широкоформатные принтеры серии HP DesignJet T600 обладают многими востребованными характеристиками, которые делают линейку HP DesignJet T600 лидером в своём классе. В новой серии добавлена встроенная возможность обрабатывать печатные задания с разными размерами страниц (до A3), также модели получили встроенную подставку. Эти принтеры предназначены для печати более сложных проектов, поэтому в них увеличен объём памяти и добавлена поддержка формата HP-GL/2.

Максимальное удобство: возможность автоматической печати проектов разных форматов (A3 и A1/ A0) без необходимости каждый раз вручную указывать источник бумаги и в «одно нажатие» – благодаря ПО HP Click и встроенному лотку формата A3. Подстраивается под любой стиль работы: больше не придётся ждать отпечатка у принтера благодаря высокоскоростной печати – отпечаток формата A1 выходит всего за 25 секунд. Повышенная мобильность: печатайте откуда угодно вместе с приложением HP Smart. Качественные результаты: точность печати линий на 31% выше, чем у конкурирующих продуктов, а цветовой охват на 65% шире.

Устройства HP DesignJet T600 также на 30% состоят из переработанного пластика. Это ещё один шаг компании на пути к цели по увеличению доли переработанного пластика в своей продукции – и в этом HP значительно превзошла собственные целевые показатели на 2025 год.

Универсальные, экологичные и «умные» принтеры HP DesignJet T600 доступны в форматах с шириной печати 24 дюйма (610 мм) и 36 дюймов (914 мм). Благодаря системе печати премиум-класса эти принтеры печатают лист формата А1 всего за 25 секунд. От настройки до получения отпечатанной продукции эти модели работают намного быстрее, чем принтеры конкурентов (прирост в скорости до двукратного).

Для профессиональных дизайнеров и инженеров дизайн и стиль рабочего пространства – это возможность заявить о себе. Принтеры серии HP DesignJet Studio с гладкой белой лицевой панелью и отделкой под металл или дерево обладают эстетичным внешним видом и обеспечивают максимальный комфорт печати. Устройства отличаются уникальным дизайном без ущерба для скорости, качества и удобства использования.

Широкоформатные принтеры HP DesignJet Studio сочетают в себе производительность и стиль. Они предназначены для представителей творческих профессий, тех пользователей, кому нужен широкоформатный принтер для функционального рабочего пространства.

Принтеры серии HP DesignJet Studio созданы с заботой об экологии и имеют сертификат CarbonNeutral® (на нулевые выбросы углекислого газа) в соответствии с протоколом CarbonNeutral. В нём учитываются выбросы во время всего жизненного цикла принтера HP: при получении сырья, производстве, транспортировке, эксплуатации, использовании оригинальных расходных материалов HP и бумаги, а также утилизации по окончании срока службы . Кроме того, эти принтеры изначально поддерживают возможность печати заданий с разным размером страниц, имеют ПО HP Click для печати «одним нажатием», а также могут принимать задания от любого подключенного устройства – благодаря установленному на устройстве приложению HP Smart.

Принтеры серии HP DesignJet T200, T600 и Studio поступны в России с сентября 2020 г.