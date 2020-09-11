Экосистема HMS помогает разработчикам создавать цифровое будущее

Huawei сообщила о новом этапе развития экосистемы Huawei Mobile Services (HMS). В ходе доклада Together, Let’s Play with HMS, Жан Пинган (Zhang Ping’an), президент подразделения потребительских облачных сервисов, Huawei Consumer Business Group, рассказал о достижениях компании в 2020 году и сообщил о том, что в HMS зарегистрировано 1,8 миллиона разработчиков, что вдвое больше, чем в прошлом году.

В сентябре 2020 года 96000 приложений по всему миру были интегрированы с HMS Core. HMS Apps продолжают распространяться на глобальном уровне, включая приложения для работы с контентом, такие как Huawei Music, Huawei Video, Huawei Themes, Huawei Reader и Huawei GameCenter. Новая экосистема выходит на центральные позиции во многих странах и регионах.

В AppGallery на данный момент насчитывается 73000 локальных приложений, хотя в прошлом году их было всего 6000. Количество пользователей во всем мире достигло 700 миллионов. Новые локальные приложения и сервисы дополняют экосистему каждый день — в соответствии со стратегией AppGallery ‘Global + Local’. С января по август 2020 приложения из третьего по размеру в мире магазина приложений были установлены 261 миллиардов раз.

«Глобальные продажи мобильных телефонов HMS стремительно выросли с мая текущего года, платформа получила надежную поддержку разработчиков, партнеров и, конечно же, потребителей. Поэтому все больше партнеров и разработчиков активно присоединяются к платформе, ведь мы позволяем внедрять инновации с полностью открытыми возможностями, помогая создавать преимущества для еще большего количества конечных пользователей», — сказал Жан Пинган.

Для глобальных разработчиков Huawei представила пять ключевых программных служб, предназначенных для поиска, работы с картами, платежей, браузера и рекламных элементов.

Поисковая система HMS работает более чем в 170 странах и регионах по всему миру. Она предлагает инновационный подход к поиску на 50 языках в более чем 20 областях, включая приложения, спорт, финансы и многое другое.

Программная служба HMS по работе с картами на данный момент оперирует более чем 180 миллионами фрагментов, данными POI, а также предлагает 11 видов действий, включая прокладку маршрутов, перетаскивание трехмерных объектов в режиме drag-and-drop 3D, широкие возможности пространственных вычислений, а также навигацию для прогулок в режиме AR. В настоящее время с программной службой HMS по картам работает более 2000 локальных приложений.

Система HMS для проведения платежей предоставляет разработчикам глобальные сервисы оплаты, а также возможности локализации, необходимые для успешного ведения бизнеса. С момента проведения HDC 2019 количество локальных приложений, работающих с сервисами IAP увеличилось на 619%.

Браузер Huawei Browser предлагает интеллектуальную, точную и качественную работу с сайтами в интернете, а также поддерживает Quick App.

Huawei Ads открывает возможности для эффективной монетизации трафика для разработчиков, помогая компаниям добиваться коммерческого успеха. Это хорошая возможность для разработчиков, выходящих на глобальные рынки. Сегодня более 3100 глобальных приложений уже подключены к Huawei Ads, а глобальные разработчики ПО успешно пользуются новыми возможностями.

На HDC 2020 была официально представлена коммерческая версия HMS Core 5.0. Ядро поддерживает открытые возможности для семи основных сфер разработки, включая сервисы приложений, графику, мультимедиа, ИИ, работу с умными устройствами, безопасность и работу с системами (App Services, Graphics, Media, AI, Smart Device, Security, Systems).

Разработанный для графических приложений, Computer Graphics (CG) Kit предлагает открытые технологии работы с GPU, предоставляя разработчикам игр высокопроизводительную программную платформу для рендеринга, а также набор плагинов, улучшающих эффективность рендеринга на мобильных устройствах. Игровые приложения показали увеличение среднего числа кадров в секунду, а также уменьшение энергопотребления на 11% за счет интеграции HMS Core Computer Graphics Kit.

Huawei ML Kit открывает доступ к функциям распознавания текста, голоса, языка, изображений, а также лица и тела, помогая разработчикам создавать приложения с искусственным интеллектом. В настоящее время функции ИИ поддерживаются на шести языках: китайском, английском, французском, немецком, итальянском и испанском. Приложения, интегрированные с ML Kit, могут быть импортированы на любые платформы и устройства.

Huawei также официально представила аудио-визуальную платформу VR. Новинка представляет комплексную техническую платформу, которая помогает создавать инновационное аудиовизуальное погружение для потребителей.

Image Kit открывает доступ к темам Huawei, эффектам анимации и уже готовым шаблонам, которые помогают разработчикам выпускать новый креативный контент. После интеграции с новым модулем вместо тысяч строк кода для достижения эффекта будет достаточно 2-3 строчек для настройки параметров.

Huawei предоставляет глобальным разработчикам единый доступ к сервисам и поддержке с помощью AppGallery Connect. В настоящее время система содержит 68 сервисов — на 27 больше, чем было объявлено на прошлогодней конференции HDC 2019. Количество приложений, использующих AGC, выросло на 90%.

Подразделение Huawei Mobile Services открыло шесть региональных центров, семь лабораторий DigiX, в которых работают локальные технические эксперты и обслуживающий персонал. Они обеспечивают предоставление сервисов локальным разработчикам и партнерам. Таким образом, Huawei создает условия для развития разработчиков во всех регионах, а также предлагает инновации и полную поддержку при выводе их продуктов на глобальный уровень, одновременно поддерживая экосистему HMS.