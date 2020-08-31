Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

СУБД Arenadata DB работает в среде защищенной операционной системы «Альт 8 СП»

Интеграция Системное ПО ИТ в госсекторе

Российская аналитическая СУБД для хранения больших данных Arenadata DB прошла сертификацию на совместимость и корректность работы с отечественной операционной системой «Альт 8 СП» на платформе х86_64. Созданный программный стек будет, в первую очередь, полезен организациям, которые обязаны хранить и обрабатывать крупные массивы информации в среде российской ОС, сертифицированной ФСТЭК России.

ОС «Альт 8 СП» и СУБД Arenadata DB развиваются на основе свободного ПО. Это дает возможность создателям операционной системы, компаниям ИВК и «Базальт СПО», совместно с разработчиками СУБД из компании Arenadata использовать лучшие наработки международных проектов, обмениваясь с ними инновационными наработками.

«Мы заключили партнерство с «Базальт СПО» и ИВК по многочисленным просьбам наших клиентов и партнеров, — сказал технический директор Arenadata Александр Ермаков. — Наша команда успешно провела функциональное тестирование Arenadata DB версии 6.7 на расширение кластера и апгрейд системы на базе ОС «Альт 8 СП». Мы планируем применить этот опыт и к другим программным продуктам «Базальт СПО», чтобы предоставить заказчикам полный инструментарий для работы».

«Альт 8 СП» — популярный в России дистрибутив с высоким уровнем защиты на основе ядра Linux, сертифицированный в ФСТЭК, ФСБ и Министерством обороны России. Продукт включен в Единый реестр отечественного ПО и предназначен для обработки, хранения и передачи информации в защищенной программной среде.

«Операционная система «Альт 8 СП» позволяет создать доверенную цифровую среду для работы с информацией ограниченного доступа, содержащей служебную, коммерческую и иные виды тайн, а также персональные данные, – отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор группы компаний ИВК. – В сочетании с СУБД Arenadata DB она станет основой цифровой среды организаций, которым необходимо анализировать гигантские массивы данных и надежно защищать полученные результаты».

«СУБД Arenadata DB – один из ключевых программных продуктов в обширной экосистеме ПО, совместимого с операционными системами семейства «Альт», – сказал Алексей Смирнов, генеральный директор «Базальт СПО». – Мы планомерно наращиваем экосистему, в первую очередь, – обеспечивая совместимость с наиболее развитыми, надежными и перспективными программными продуктами».

В дальнейших планах Arenadata — подтвердить совместимость ОС «Альт» с остальными продуктами, входящими в единую платформу данных Arenadata Enterprise Data Platform.

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России

Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября

Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги

Россияне создали технологию питания гаджетов от человеческого тела

Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w

Что делать со старой техникой: 5 вариантов

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Новые функции Android 11: какие смартфоны получат апгрейд

Показать еще

Наука

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды
Показать еще
Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"