Компания БФТ разработала новый подход к работе с нормативно-справочной информацией

Для автоматизированного принятия управленческих решений и управления регионом на основе данных компания БФТ предлагает внедрить платформу «Цифровой регион». Его важную часть составляет система централизованного управления нормативно-справочной информацией «БФТ.ЕНСИ». Она предусматривает новый централизованный подход работы с НСИ – обеспечивает единообразие справочной и реестровой информации и сбор сопоставимых данных из разных информационных систем.

В целевой схеме управления НСИ, которую предлагает построить компания БФТ, справочники и классификаторы преобразуются и загружаются в единую централизованную систему НСИ и распространяются по единым регламентам из одной точки. Через открытый программный интерфейс (API) осуществляется распространение НСИ в системы-потребители. Благодаря этому к ней могут быть подключены любые информационные системы региона. При этом выгружаться могут как полные версии справочников, так и отдельные сведения, например, только изменения или данные по запросам системы-потребителя.

Управление НСИ может быть организовано как в автоматическом режиме работы, так и по заявкам, когда создание и изменение объектов осуществляется вручную.

В числе возможностей «БФТ.ЕНСИ»: наличие набора инструментов по управлению данными: изменение данных посредством заявок; дедупликация для очистки справочников от дублирующих данных; организация сложносоставных записей, для справочников, имеющих более одного источника данных; возможность создания структур, заполнения их данными и распространения как по запросу, так и по расписанию; открытый программный интерфейс для подключения систем.

«БФТ.ЕНСИ» не только обеспечивает поддержку актуальных копий федеральных справочников для использования региональными информационными системами, но и дополняет федеральные справочники необходимыми для региональных систем реквизитами. В случае, когда данные имеют несколько источников, информация пройдет проверку в системе «БФТ.ЕНСИ», дедупликацию и обогащение, а также будет приведена к единой форме. Таким образом, формируется «золотая запись», которая позволяет создавать и поддерживать достоверные, актуальные и непротиворечивые данные.

Создание единой централизованной НСИ позволит обеспечить: сбор коррелируемой информации из разных информационных систем и сопоставимость получаемых отчетов; однократность ввода нормативно-справочной информации; единый регламент обновления справочных данных в информационных системах; поддержку актуальных копий федеральных справочников (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ФИАС и др.) для использования региональными информационными системами; обогащение федеральных данных данными региональных систем; единые правила ведения нормативно-справочной информации.