Oracle Cloud VMware доступно во всех ЦОД Oracle и частных регионах Oracle Dedicated Region Cloud@Customer

Oracle объявила о выпуске Oracle Cloud VMware Solution, выделенной облачной среды на основе VMware, которая позволяет переносить рабочие нагрузки VMware в промышленной эксплуатации в Oracle Cloud Infrastructure. Oracle Cloud VMware Solution обеспечивает клиентам одинаковый опыт в облачных и локальных ЦОД и полную интеграцию с облачной инфраструктурой Oracle второго поколения. Решение уже доступно во всех региональных публичных облачных ЦОД Oracle и в частных регионах публичного облака Oracle Dedicated Region Cloud@Customer, анонсированных недавно.

В отличие от других облачных предложениий Oracle Cloud VMware обеспечивает полный доступ и контроль среды VMware, созданной для выполнения корпоративных рабочих нагрузок, и позволяет управлять ею. Помимо интеграции с Oracle Autonomous Database и другими сервисами Oracle Cloud, решение обладает такими уникальными возможностями, как управление версиями vSphere, а также инструментами безопасности и сервисами автоматизации. Клиенты могут также мигрировать существующие приложения и базы данных Oracle, работающие на vSphere локально, в Oracle Cloud VMware Solution, чтобы воспользоваться преимуществами экономичности и масштабируемости облака. Теперь клиенты могут применять основные функции и возможности VMware Cloud Foundation в Oracle Cloud Infrastructure и в то же время использовать инструменты VMware для установки обновлений и исправлений, а также настройки продуктивной среды для выполнения критичных нагрузок.

«Мы перенесли в Oracle Cloud Infrastructure свыше 60 приложений в промышленной эксплуатации, включая критически важные приложения для взаимодействия с клиентами, бизнес-аналитики и управления рисками, — сказал Хелдер Бранко, главный технологический директор Entel. — У нас сильная команда технических специалистов, включая экспертов VMware, поэтому нам не требуется управляемый сервис VMware. Нам нужен административный доступ к программному обеспечению VMware, чтобы мы могли самостоятельно настраивать все параметры среды. Oracle Cloud VMware Solution позволяет нашим специалистам осуществлять управление так, как если бы они работали в центре обработки данных, и в то же время обеспечивает гибкость и доступность, свойственные облачным сервисам Oracle. Это помогло нам без лишних затрат и усилий перенести приложения VMware в облако. Как следствие, мы смогли существенно увеличить производительность, сократить простои практически до нуля, а количество обращений в службу поддержки снизилось почти вдвое».

Решение Oracle Cloud VMware Solution сертифицировано для работы с VMware Cloud. Таким образом, клиенты могут быть уверены в том, что им доступны все возможности VMware, а для всех нагрузок VMware обеспечены высокие показатели стабильности, производительности и совместимости. Этот сервис, созданный на основе платформы VMware Cloud Foundation, открывает доступ к возможностям VMware vSphere, NSX, vSAN и встроенным функциям управления, а также трехузловому вычислительному кластеру с поддержкой масштабирования до 64 узлов на каждый кластер и нескольких кластеров в одной среде. Клиенты имеют полный доступ к хостам и среде VMware и могут использовать сервисы, не доступные в других публичных облаках, такие как клиент VMware Host для управления ESXi. Помимо полного контроля сервисов VMware, клиентам предоставляется доступ к 50 сервисам Oracle Cloud, которые могут быть использованы для выделения вычислительных и сетевых компонентов и хранилищ для Kubernetes, контейнеров и цифровых помощников при обновлении и разработке приложений.

«Мы рады сообщить, что теперь наши клиенты могут использовать облачное решение, разработанное Oracle и сертифицированное VMware, которое обеспечивает удобство управления, как в собственном ЦОД, и доступно в публичном облаке, — сказал Клэй Магуйрк, исполнительный вице-президент по разработке Oracle Cloud Infrastructure. — Это дает возможность переносить стандартные нагрузки VMware vSphere в высокопроизводительную, безопасную облачную инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure и передать все задачи по обслуживанию и поддержке Oracle».

«Разработка новых цифровых сервисов. Масштабирование критически важных бизнес-приложений. Поддержка удаленных сотрудников. Для решения всех этих задач нужны приложения. Гибридное облако обеспечивает масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность, необходимые для создания современных корпоративных приложений, — сказал Марк Ломейер, старший вице-президент и генеральный директор подразделения Cloud Services Business Unit, VMware. — Благодаря единообразию управления и стабильности операций, обеспечиваемых VMware, Oracle Cloud VMware Solution дает нашим общим клиентам возможность переносить и модернизировать корпоративные приложения, перемещать нагрузки из локальных систем в Oracle Cloud и обратно, а также предоставляет доступ к полному набору облачных сервисов Oracle».

Oracle Cloud VMware Solution: простота переноса нагрузок VMware в Oracle Cloud без внесения изменений в приложения VMware. Больше не нужно портировать приложения, перерабатывать код или устранять различия конфигурации.

Размещение в объекте аренды. Клиент полностью контролирует доступ к сервисам и процесс управления ими.

Единые коммерческие условия. Все услуги предоставляются в рамках единого договора, который учитывает существующие универсальные коммерческие обязательства.

Единая поддержка. Oracle обеспечивает полную поддержку объекта аренды, включая сервисы VMware.

Переобучение не требуется. Имеющиеся навыки персонала и те же инструменты, которые применяются в локальных системах, включая vSphere, vCenter, vSAN и NSX.

Расширение возможностей VMware в облаке. Единые настройки для облачной и локальной среды и обеспечьте синхронизацию между ними. Oracle поддерживает версии vSphere 6.5 и 6.7.

Использование сертифицированных решений Vmware. Мгновенная поддержка для тысяч приложений VMware-Ready, включая популярные средства управления от сторонних разработчиков.

Восстановление при катастрофических сбоях. Облачные ЦОД Oracle по всему миру для резервного копирования и аварийного восстановления.

Полный административный контроль над средой VMware в объекты аренды клиента, включая контроль версий vSphere, доступ к операционным системам хоста и другим административным привилегиям для локальных систем.

Мощное оборудование. Вычислительные экземпляры начальной конфигурации включают в себя 156 ядер, размещенные на трех узлах, с поддержкой масштабирования до 64 узлов на кластер в нескольких кластерах. Это гарантирует необходимую поддержку для корпоративных решений VMware, размещенных в облаке.

Решение Oracle Cloud VMware Solution можно приобрести у Oracle и партнеров. Клиенты Oracle могут включить новое решение в общий счет за облачные сервисы в рамках модели Oracle Universal Credits. Единый центр управления VMware vCenter может быть использован для управления как локальными кластерами, так и программно-определяемыми ЦОД Oracle Cloud. Развертывание нового решения производится в том же региональном облачном ЦОД и в тех же виртуальных облачных сетях, которые клиент использует для развертывания других сервисов Oracle Cloud. Чтобы обеспечить эффективную поддержку управления жизненным циклом, решение Oracle Cloud VMware Solution может быть использовано с различными версиями VMware.

«Добавление VMware в постоянно растущий арсенал решений Oracle Cloud Infrastructure, созданных на основе отраслевых стандартов, — это очередной большой шаг вперед, — сказал Крис Пастернак, ведущий специалист глобального отдела Oracle Cloud Infrastructure компании Accenture. — Наши клиенты получили в распоряжение еще один способ быстрого и простого переноса нагрузок Oracle в Oracle Cloud Infrastructure с помощью таких средств, как vMotion. Более того, поскольку сервис находится под полным контролем клиентов, они могут устанавливать обновления и исправления и выполнять обслуживание имеющихся решений VMware так, как им требуется. Это здорово».

«Actifio имеет тысячи общих клиентов с VMware и Oracle. Actifio Multi-Cloud Copy Data Management for Oracle Cloud VMware Solution позволяет с легкостью обеспечить надежность, мобильность, переносимость и гибкость всех нагрузок Oracle и VMware, а также поддержку Oracle Exadata Cloud и Oracle Cloud Infrastructure, — сказал Ранаджит Неватия, старший вице-президент и генеральный директор подразделения Actifio GO компании Actifio. — Компании могут применять возможности Actifio для повторного использования данных, чтобы быстро создавать клоны баз данных для тестирования в DevOps, хранилищах данных и бизнес-аналитике. Мы очень рады интеграции и партнерству с Oracle Cloud и VMware».

«Мы рады присоединиться к Oracle и VMware, чтобы обеспечить критически важную для пользователей Oracle Cloud VMware Solution поддержку резервного копирования и восстановления, — сказал Рахул Павар, вице-президент по развитию продуктов Commvault. — Основные преимущества этого решения — простота, масштабируемость, безопасность и экономичность — дополняют возможности наших продуктов, что делает это сочетание максимально выигрышным для клиентов».

«Delloitte работает с большим числом корпоративных клиентов по всему миру, которые используют VMware для повышения гибкости ИТ. Многие из них также используют Oracle для запуска критически важных приложений, — сказал Джеффри Дэвис, главный коммерческий директор подразделения Oracle Business, Deloitte Consulting LLP. — Oracle Cloud VMware Solution открывает перед нашими клиентами возможности по переходу в облако благодаря гибким возможностям создания полнофункционального решения VMware, работающего на базе инфраструктуры Oracle 2-го поколения, и управления им. Как один из основных партнеров Oracle по развитию облачной инфраструктуры, Deloitte рассчитывает на то, что новое решение поможет клиентам ускорить темпы цифровой трансформации».