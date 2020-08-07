Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Mail.ru расширила платформу умного дома

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru представила новых партнёров платформы умного дома. Теперь голосовой помощник «Маруся» может управлять устройствами компаний Aqara, ELARI, HIPER и DIGMA.

Пользователи умного дома «Маруси» могут выбрать подходящего производителя устройств из крупнейших международных брендов — Aqara, ELARI, HIPER или DIGMA. Управлять устройствами можно через приложение Маруси или умную колонку Капсула.

Aqara — один из лидеров китайского рынка систем умного дома. Лампы, розетки, проводные выключатели, датчики протечки, температуры, влажности, открытия дверей и окон — «Маруся» возьмёт на себя управление всеми популярными устройствами Aqara. В ближайшее время также появится возможность управления раздвижными и рулонными шторами.

ELARI, международный бренд и производитель товаров потребительской электроники, предлагает пользователям «Маруся» ассортимент устройств для умного дома. Управлять освещением через умные розетки, выключатели и разнообразные лампочки можно уже сегодня. В скором будущем к ним добавятся новые модели роботов-пылесосов.

Гонконгский бренд HIPER предоставил «Марусе» доступ к управлению умными LED-лампочками и розетками. Список пополнится настольными LED-лампами и датчиками дыма, окон и дверей.

DIGMA сделала доступными для управления через «Марусю» умные лампы и розетки. В ближайшее время к ассистенту будут подключены и датчики: температуры и влажности, задымления, газа, протечки воды, движения, открытия окон и дверей.

Ранее Mail.ru Group объявили о стратегическом партнерстве с компанией Ростелеком — оно включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Голосовой ассистент «Маруся» уже поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и умным домом от «Ростелекома».



Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

RPA: будет ли вторая волна?

Шесть задач ИТ-департамента при внедрении систем управления знаниями

Государство отпустило 3 миллиарда на лизинг «железа» и ПО

CNews выпустил рейтинги облачных сервисов. SaaS и IaaS становятся все более востребованными

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

7 полезных приложений для автомобилистов: выбор ZOOM

3315

Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР

Показать еще

Наука

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты
Показать еще
Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными