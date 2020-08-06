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ТТК внедрил посты автоматизированного контроля и диагностики подвижного состава на железной дороге

Интеграция Инфраструктура

«Транстелеком» в рамках реализации инвестиционной программы РЖД завершил строительство интегрированных постов автоматизированного приема и диагностики подвижного состава (ППСС) на четырех сортировочных станциях Октябрьской, Западно-Сибирской и Дальневосточной железных дорог.

Технология интегрированных постов является разработкой НИИАС и предназначена для автоматизации процессов технического обслуживания и коммерческого осмотра подвижного состава.

В каждый такой пост внедрен целый комплекс оборудования. Система «Техновизор» позволяет контролировать техническое состояние узлов подвижного состава. Другие технологии помогают вести мониторинг габаритов, геометрии и дефектов поверхности катания колес, контролировать вес вагона, устанавливать факты смещения груза. Интегрированные посты оперируют информацией с видеокамер, ультразвуковых и инфракрасных датчиков, считывают RFID-метки, используют оборудование интернета вещей по беспроводной технологии LPWAN с низким энергопотреблением.

Консолидация и применение полученных данных осуществляется с помощью программной платформы управления инфраструктурным комплексом и сервисами для подразделений и клиентов РЖД.

Создание интегрированных постов автоматизированного приема и диагностики подвижного состава на сортировочных станциях позволяет на основе безлюдных технологий обеспечить актуальными корректными сведениями в режиме реального времени все подразделения, использующие в процессе работы информацию о подвижном составе.

«Компания "Транстелеком", как дочернее предприятие РЖД и крупный федеральный провайдер цифровых сервисов, активно участвует в процессе цифровизации железнодорожных перевозок. Внедрение интегрированных постов позволяет повысить эффективность сбора и обработки информации и сократить простой подвижного состава в парке прибытия на 30%, что напрямую способствует росту коммерческой выгоды перевозчика», – сказал генеральный директор компании «Транстелеком» Роман Кравцов.

Основная часть работ в ходе реализации проекта велась в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Несмотря на это, слаженная командная работа всех участников проекта позволила реализовать его в полном объеме и в утвержденные планом-графиком сроки.

В настоящее время завершаются работы по вводу в эксплуатацию интегрированных постов автоматизированного приема и диагностики подвижного состава на сортировочных станциях Санкт-Петербург Московский Сортировочный, Входная, Московка и Хабаровск II.

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