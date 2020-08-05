«Тетрон» выбрал Oracle Cloud Infrastructure в качестве платформы для управления транспортом

«Тетрон» выбрала облачную инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure (OCI) в качестве отказоустойчивой платформы для облачного решения Tetron Cloud Platform по управлению транспортом. Использование облачных сервисов Oracle Analytics Cloud позволит «Тетрон» дополнительно предоставлять своим клиентам аналитику по ключевым показателям работы автопарка в режиме онлайн. Переход на Oracle Cloud поддержит стратегические планы разработчика сделать свои решения еще более востребованными и доступными для широкого круга предприятий, как транспортных, так и имеющих большой парк автотехники.

Многофункциональная облачная платформа для мониторинга техники Tetron Cloud Platform обеспечивает комплексную автоматизацию процессов контроля, управления и планирования деятельности автопарка. Ежедневно в облаке обрабатываются данные, поступающие от 50000 транспортных средств, при этом достоверные результаты об эффективности расхода топлива на маршрутах доступны уже через 3 сек. Tetron Cloud Platform позволяет повысить эффективность эксплуатации техники до 70% посредством исключения нецелевого использования и получить экономию расхода топлива от 25-30%. Решение используется ведущими логистическими компаниями и транспортными подразделениями предприятий различных отраслей экономики, в том числе «РесурсТранс», «Автобан», НЛМК.

Предоставление надежных сервисов в реальном времени является ключевым бизнес-приоритетом «Тетрон». На выбор в пользу Oracle Cloud повлияли следующие факторы: доступ к самой передовой и производительной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure; интеграция c Oracle Analytics Cloud для подготовки, визуализации и расширенного анализа данных; профессиональная экспертиза мирового уровня в управлении облаком от глобального поставщика; привлекательная модель получения облачных сервисов с оплатой за реально используемый объем.

Платформа Tetron в облаке Oracle обеспечивает сбор и обработку до 98% телематических данных от средств объективного контроля о работе автотранспорта в режиме близком к реальному времени. Аналитика с использованием облачного сервиса Oracle Analytics Cloud позволяет визуализировать обработанные системой данные о параметрах движения и работы транспортных средств и выработать оптимальный режим их эксплуатации с применением технологий машинного обучения в удобной для клиентов форме. Так же система позволяет исключить человеческий фактор из процессов контроля и учёта поскольку ее результаты принимаются как достоверные в учетной политике организаций. Руководители получают срез аналитики по ключевым показателям работы автопарка – карта транспортных средств, расход топлива, динамика пробега и многие другие.

«Выбор облачных сервисов Oracle Cloud Infrastructure и Oracle Analytics Cloud идеально отвечает нашим задачам по выводу системы мониторинга автотранспорта Tetron Cloud Platform на широкий рынок, - сказал Леонид Кушнир, генеральный директор «Тетрон». - Теперь мы сможем предоставить отказоустойчивую платформу для работы с ПО как небольшим, так и крупным компаниям, а также надежный сервис контроля активности и состояния подвижных объектов в реальном времени. Наши клиенты смогут визуализировать собранные данные, готовить отчетность и получать ценную информацию с помощью передовых технологий машинного обучения. Мы уверены, что совместно создаем одно из лучших решений на рынке для минимизации затрат по использованию как собственного автопарка, так и арендованного».

«Все больше передовых организаций в России и ближнем зарубежье выбирают облачную инфраструктуру Oracle. C самого начала она создавалась с учетом самых серьезных требований организаций и особое внимание уделялось поддержке открытых стандартов, простому переносу любых нагрузок, широкому географическому охвату, высочайшей производительности и конкурентному ценообразованию - отметил Алексей Захаров, руководитель подразделения Solution Engineering, Oracle в России и СНГ. – Мы приветствуем «Тетрон» в числе инновационных компаний, которые по достоинству оценили преимущества Oracle Cloud, и рады поддержать стратегичекие планы компании и ее клиентов на динамично развивающихся рынках управления транспортом и автопарком России, стран СНГ и Центральной Азии».

Oracle Cloud предлагает всеобъемлющее портфолио инфраструктурных и платформенных облачных сервисов – от бизнес-аналитики и разработки приложений до управления данными, интеграции и безопасности. Основой облачных сервисов Oracle является облачная инфраструктура Oracle Cloud Infrastructure, которая с самого начала разрабатывалась для поддержки критически важных нагрузок. Ее отличает высокая степень защиты, производительности и масштабируемости, использование технологий машинного обучения. Oracle – единственный крупный поставщик облачной инфраструктуры, предоставляющий соглашения об уровне обслуживания (SLA), где гарантируется соблюдение требований к эффективности, управляемости и продолжительности автономной работы.

«Тетрон» получает преимущества от следующих сервисов Oracle Cloud. Oracle Cloud Compute Services – сервис создания и управления виртуальными машинами, позволяет масштабировать и изменять их параметры в зависимости от потребностей бизнеса и создавать инфраструктуру с возможностями автоматизированного развертывания и свертывания виртуальных машин по мере необходимости.

Oracle Cloud Storage Services – хранилище данных на основе блоков и томов, позволяет предоставить дисковые ресурсы и обеспечить хранение данных для виртуальных машин, а также поддерживает эластичные конфигурации и открытый стандарт S3.

Oracle Cloud Networking, Connectivity and Edge Services позволяют организовать защищенные сети и обеспечить безопасный доступ к виртуальным машинам в облачной инфраструктуре а также обеспечить сетевую балансировку нагрузки и управление автоматическим созданием экземпляров виртуальных машин в зависимости от нагрузки.

Oracle Analytics Cloud предоставляет бизнес-пользователям управляемые аналитические инструменты для подготовки данных, их визуализации, расширенного анализа и обработки текстов на естественном языке в режиме самообслуживания.