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Решение R-Style Softlab обеспечит банки информацией о доходах клиентов

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках

R-Style Softlab расширила функциональность модуля получения результатов госуслуг из линейки «коннекторов» для онлайн-обмена данными с государственными информационными системами. Теперь для оценки благонадежности клиента банки могут с его согласия запросить в Федеральной налоговой службе справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

Финансовым организациям данная информация доступна благодаря взаимодействию модуля получения результатов госуслуг в RS-Connect с интеграционным модулем Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) через СМЭВ 3.

«Оценка сведений о доходах клиента, указанных в справке по форме 2-НДФЛ, является для банков одним из ключевых этапов в ходе принятия решения о предоставлении различных услуг — от потребительского кредита до ипотеки, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Автоматизация запроса и получения справки 2-НДФЛ, реализованная в модуле получения результатов госуслуг в RS-Connect, позволит банкам точнее определить уровень благонадежности потенциального заемщика и снизить риски невыплат по кредитам. Кроме того, новая функциональность повысит качество обслуживания клиентов, сэкономив их время, — им не придется обращаться за справкой 2-НДФЛ в бухгалтерию по месту работы».



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