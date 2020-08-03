«Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP

«Сберлогистика» завершила внедрение цифровых решений от SAP для автоматизации полного логистического цикла. С помощью новых систем компания планирует обрабатывать миллионы товарных позиций в день. Помимо этого, цифровые инструменты позволят компании повысить прозрачность и эффективность логистических бизнес-процессов, уменьшить накладные расходы и поддерживать качество предоставления услуг (SLA) на уровне не ниже 99%. Проект реализован компанией TeamIdea при активном участии команды Сбербанка и с использованием мощностей «Сберклауд».

В ходе проекта были внедрены решения для управления складом SAP Extended Warehouse Management (EWM) и транспортной логистикой SAP Transportation Management (TM). Оба решения работают на базе платформы SAP S/4HANA. Ключевая цель проекта – поддержка растущего бизнеса и создание надежного цифрового фундамента для дальнейших улучшений бизнес-процессов оператора, предоставляющего комплекс логистических услуг от доставки и адресного хранения товаров до управления заказами и отслеживания их движения (3PL).

Система SAP EWM позволит компании реализовывать весь комплекс складских операций в единой информационной системе, а также минимизировать человеческий фактор в этих процессах. Таким образом сократится время исполнения заказов и количество ошибок, что будет влиять на рост уровня клиентского сервиса. Помимо этого, «Сберлогистика» сможет гибко тиражировать систему на другие склады компании и регулярно увеличивать количество обслуживаемых клиентов и обрабатываемых товаров, а также подключать новые роботизированные системы. В частности, в планах компании – обрабатывать несколько миллионов товарных позиций в сутки.

Результатом внедрения SAP TM стало автоматическое планирование мультимодальных транспортировок, расчет транспортных затрат, а также повышение прозрачности логистической цепочки поставок. Дальнейшее развитие системы предполагает интеграцию с информационными системами заказчиков логистических услуг, автоматическую обработку заказов, отслеживание транспортировок и интеграцию с курьерскими сервисами.

«С начала проекта внедрения мы знали, что хотим создать современное, эффективное решение, способное быстро адаптироваться к меняющимся потребностям бизнеса и обеспечивать планы по его дальнейшему развитию. Развитие складской инфраструктуры в ключевых российских городах – часть нашей стратегии по предоставлению логистических услуг от первой до последней мили как частным, так и корпоративным клиентам по всей стране. Нам важно, чтобы продукт мог масштабироваться без остановки ключевых процессов и интегрироваться с другими техническими и ИТ-системами. Уверен, что современные SAP-системы позволят нам реализовать нашу стратегию», – отметил Сергей Малышев, генеральный директор «Сберлогистики».

«Промышленная система управления складом – это "сердце" логистического бизнеса, от нее зависит то, насколько эффективно будут работать процессы, и как быстро компания сможет расширять свой бизнес. SAP EWM вобрала в себя опыт миллионов складов по всему миру. Процессы внутри этой системы позволяют достичь максимальной эффективности работы склада. Надеемся, что и SAP EWM, и одно из лучших решений для управления транспортной логистикой SAP TM позволят "Сберлогистике" достигать целей по росту бизнеса, а также следовать заявленным единым стандартам качества сервиса по всей стране и за рубежом», – отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Современная технологическая системная платформа на базе SAP S/4HANA даст возможность гибкого внедрения изменений и улучшений бизнес-процессов компании Сберлогистика, включая возможность тиражирования на другие склады в рамках платформы и увеличение числа обслуживаемых клиентов», – сказал Павел Малько, партнер, директор по развитию практики SAP TeamIdea.