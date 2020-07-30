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«РЖД Логистика» запустила в опытную эксплуатацию CRM-системы

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

В рамках развития цифровой инфраструктуры «РЖ Логистика» запустила в опытную эксплуатацию CRM-систему, которая позволит перевести обслуживание клиентов на качественно новый уровень, а также повысить доходность бизнеса компании. Компания выступила пилотной площадкой по внедрению подобных систем в холдинге «РЖД».

Система запущена на базе облачного решения российского сервиса, параллельно холдингом «РЖД» продолжается работа по созданию собственной CRM-системы. Настройка и необходимая интеграция для запуска системы производилась собственными силами специалистов IT-блока «РЖД Логистика», что позволило в кратчайшие сроки и без дополнительных затрат внедрить систему в IT ландшафт компании, а также настроить взаимодействие с телефонией.

При запуске продукта был применен Agile-подход, который помог динамично организовать и ускорить процесс программирования, быстро адаптируя его к новым требованиям. На следующем этапе внедрения CRM-системы список управленческих настроек расширится, будет произведена интеграция с внутренней системой холдинга «РЖД», а также с рядом внешних IT-систем, например, с тендерной площадкой trade.su. Для повышения эффективности использования системы для работников «РЖД Логистика» разработана специальная программа обучения.

«Мы уверены, что запуск внедряемой CRM-системы позволит перевести клиентский сервис на качественно новый уровень, — отметил генеральный директор «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев. — При выборе CRM-системы перед компанией стояли задачи повышения уровня сервиса клиентам, снижения издержек и временных затрат в работе персонала, кроме этого платформа должна была обладать гибкостью с потенциалом развития и адаптаций к динамическому развитию бизнеса компании. Ее внедрение позволит значительно повысить эффективность работы, сведет к минимуму ошибки «человеческого фактора» и, в результате, расширит ресурсные возможности для развития бизнеса».

На сегодняшний день многие потребности «РЖД Логистики» в автоматизации и цифровизации реализованы и обеспечиваются информационными системами.

В ближайшей перспективе «РЖД Логистика» продолжит работу по цифровизации не только бизнес-процессов, в том числе, с применением передовых IT разработок холдинга «РЖД», но развитие онлайн-сервисов в области логистического обслуживания в сегменте В2В.

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