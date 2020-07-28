Qualcomm представила зарядное устройство Quick Charge 5

Qualcomm Technologies, Inc. представила Qualcomm Quick Charge 5, самую быструю технологию зарядки для Android-устройств. Quick Charge 5 превосходит своих предшественников по скорости и эффективности зарядки, а также предлагает новые функции безопасности, аксессуары и возможность работы с аккумуляторами, изготовленными по новой технологии. Quick Charge 5, первая в мире коммерческая технология, поддерживающая мощность зарядки смартфонов более 100 Вт, заряжает аккумулятор с нуля до половины емкости всего за пять минут — это самая высокая скорость зарядки на сегодняшний день. Для повышения эффективности и продления срока службы аккумуляторов пользовательских устройств Quick Charge 5 задействует технологию Qualcomm Battery Saver и новую технологию определения возможностей адаптера Qualcomm Smart Identification of Adapter Capabilities.

«Наше самое скоростное и универсальное решение зарядки Quick Charge 5 даст потребителям возможность дольше пользоваться своими устройствами, не думая о том, что их потом придется долго заряжать. Мы горды тем, что, расширив наше технологическое портфолио, сделали доступное 100-ваттное зарядное устройство коммерческой реальностью, — сказал Эв Роуч (Ev Roach), вице-президент Qualcomm Technologies, Inc. по управлению продуктами. — Мы тесно сотрудничаем с производителями, создавая передовые устройства, отвечающие требованиям потребителей в плане более иммерсивного и доступного опыта мобильного взаимодействия».

Технология Quick Charge 5, пополнившая отраслевую экосистему скоростной зарядки , упрочила устоявшееся лидерство Qualcomm Technologies в этой области. Технология качественно нового уровня Quick Charge 5 на 70% более эффективна, чем Quick Charge 4 и в 10 раз быстрее по сравнению с Quick Charge 1. Решение поддерживает аккумуляторы типа 2S и напряжение зарядки 20 В.

Более чем четырехкратно увеличив скорость зарядки по сравнению с предыдущим поколением, технология Quick Charge 5 установила новый стандарт производительности. Quick Charge 5 также обеспечивает повышенную безопасность благодаря 12 раздельным защитным механизмам по напряжению, току и температуре, включая защиту по напряжению на входе USB свыше 25 В и по внешнему напряжению питания свыше 30 В. При этом рабочая температура на 10℃ меньше по сравнению с Quick Charge 4. В решении Quick Charge 5 используется переменное входное напряжение и задействуются технологии Dual/Triple Charge, INOV4, Qualcomm Battery Saver, а также новая технология определения возможностей адаптера Qualcomm Smart Identification of Adapter Capabilities, что в совокупности повышает эффективность, увеличивает безопасность и продляет срок службы аккумуляторов пользовательских устройств.

Чтобы обеспечить максимальную производительность решения Quick Charge 5, Qualcomm Technologies использует новые контроллеры заряда следующего поколения: Qualcomm SMB1396 и Qualcomm SMB1398. Благодаря поддержке аккумуляторов 1SnP и 2SnP, проводной и беспроводной зарядки, изменения напряжения в зависимости от источника питания (3-уровневый понижающий преобразователь (buck-converter) и DIV/2), а также масштабируемости (первичной и вторичной для повышения мощности), контроллеры Qualcomm SMB1396 и Qualcomm SMB1398 обеспечивают максимальную эффективность свыше 98%. Также они поддерживают входные напряжения свыше 20 В от проводных и беспроводных источников питания. Контроллеры заряда Qualcomm SMB1396/SMB1398 уже доступны.

Технология Quick Charge является ведущим способом быстрой зарядки. Она объединила зарядные экосистемы телефонов и ноутбуков и применяется более чем в 1200 мобильных устройств, аксессуаров и контроллеров — от автомобильных адаптеров до док-станций. Технология Quick Charge 5 обратно совместима с Quick Charge 2.0, 3.0, 4, 4+ и мобильными телефонами на базе Qualcomm Snapdragon. Это единственное зарядное устройство, поддерживающее разнообразные реализации схем зарядки в мобильных устройствах. Так как решение поддерживает мощность заряда более 100 Вт при тех же габаритах, что и предыдущая 45-ваттная модель, у пользователей нет необходимости приобретать дополнительные Quick-Charge-сертифицированные аксессуары для различных устройств. Учитывая перспективы будущих Android-устройств, технология Quick Charge 5 оптимизирована для использования USB-PD и Type-C. Благодаря совместимости с такими отраслевыми стандартами, как протоколы USB Type-C, пользователи получат все преимущества масштабируемости Quick Charge 5 и возможность задействования дополнительных устройств.

«Решения Quick Charge широко используются в различных мобильных устройствах. Последнее поколение Quick Charge 5 не только обеспечивает высокую производительность зарядки, но и благодаря “умным” технологиям продлевает срок службы аккумуляторов и снижает тепловыделение, — сказал Чжан Лэй (Zhang Lei), вице-президент подразделения Mi Phone и генеральный менеджер научно-исследовательского подразделения по вопросам аппаратного обеспечения компании Xiaomi. — Мы всегда стремимся активно внедрять новые технологии и расширять пользовательские возможности. В будущем еще больше пользователей Xiaomi смогут ощутить такие преимущества Quick Charge 5, как скорость, безопасность и эффективность зарядки».

В настоящее время технология Quick Charge 5 проходит испытания у заказчиков. Ее появление в коммерческих устройствах ожидается в 3-м квартале 2020 г. Quick Charge 5 поддерживается мобильными платформами Snapdragon 865, 865 Plus, она также будет поддерживаться следующими мобильными платформами Snapdragon премиум- и высшего уровней.