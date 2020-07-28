Axoft займется дистрибуцией продукции ImmuniWeb

Axoft подписала дистрибуторский договор с разработчиком технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для тестирования безопасности приложений и управления поверхностью атаки ImmuniWeb. География действия контракта – Россия и страны СНГ.

Axoft займется развитием партнерской сети, будет наращивать совместный бизнес с вендором, предоставит ImmuniWeb качественный, оперативный выход на партнерский канал, с широкой маркетинговой и технической поддержкой.

ImmuniWeb рассчитан на все сегменты рынка: для среднего и малого бизнеса – это комплексное решение, которое позволяет быстро и результативно найти и устранить все уязвимости веб-сайта; для больших компаний и правительственных организаций – это высокоэффективный инструмент по управлению площадью атаки, инвентаризации IT-активов, выявлению уязвимостей и DarkWeb-мониторинга. Также платформа позволяет проводить проверки безопасности интернет-сайта и дает возможность понять, насколько эффективно используется бюджет, выделяемый на защиту данных. Среди пользователей решения – компании из банковской и телекоммуникационной сфер, страховые организации, ритейл, заказчики, для которых актуальна защита цифровых активов – порталов, интернет-магазинов, сайтов, мобильных приложений, в т.ч. eBay, Geneva Swiss Bank, Сredit Agricole next bank, Haymarket, ITU и др.

ImmuniWeb является победителем SC Awards Europe 2018 в номинации «Лучшее использование машинного обучения и искусственного интеллекта». SaaS-решение вендора – гибрид человеческого и автоматического тестирования – позволяет клиентам с помощью команды профессиональных аудиторов проверить их веб-сайты на уязвимости. Флагманские продукты производителя: ImmuniWeb Discovery – система мониторинга DarkWeb и управления площадью атак. ImmuniWeb On-Demand – решение, осуществляющее тестирование на проникновение веб-приложений с отсутствием ложных срабатываний и неограниченной проверкой исправлений. ImmuniWeb MobileSuite – система комплексного тестирования на проникновение мобильных приложений с отсутствием ложных срабатываний и неограниченной проверкой исправлений. ImmuniWeb Continuous: 24/7– решение для непрерывного мониторинга, обнаружения изменений и оперативного тестирования веб-приложений и API.

Благодаря соглашению Axoft получил возможность предлагать своим партнерам и их заказчикам больше уникальных сервисов. Партнеры, даже не обладая собственной экспертизой, смогут оказывать клиентам качественную продуктовую и техническую поддержку, используя ресурсы IT-дистрибутора. В штате Axoft работают выделенные технические специалисты, компания имеет высокую узнаваемость на рынке ИБ, широкое территориальное покрытие, включая страны СНГ, обладает решениями и технологическими практиками, которые позволяют быстрее и точнее выходить на целевую аудиторию. Это стало для вендора важными критериями при выборе дистрибутора.

«Axoft – один из лидеров на рынке дистрибуции, и наша задача – предлагать партнерам лучшие и востребованные решения от ведущих производителей. Продуктовый портфель компании Immuniweb полностью соответствуют данным характеристикам. Мы уверены, что зрелость заказчиков, рост значимости защиты информации, повышение требований к обеспечению безопасности цифровых активов, а также постоянная нехватка кадров обеспечит спрос на решения вендора», – сказал Константин Савченко, руководитель департамента технического консалтинга, аудита и инженерной поддержки компании Axoft.

Екатерина Хрусталева, операционный директор ImmuniWeb, отметила: «С помощью компании Axoft мы наращиваем наше присутствие в регионе Восточная Европа, Центральная Азия и обеспечиваем удобный канал для покрытия все возрастающего спроса на продукты ImmuniWeb. Наши инновационные технологии и алгоритмы вызывают стабильный интерес у компаний из разных сегментов экономики. Сбалансированная партнерская программа и продуманная ценовая политика позволяют выстраивать долгосрочные отношения с партнерами в регионах. Компетенции нашего нового дистрибутора позволят предложить разностороннюю поддержку как конечным пользователям решений, так и компаниям-партнерам».