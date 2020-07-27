МТС перенесла в свое облако критичную ИТ-инфраструктуру российского подразделения Europ Assistance

МТС сообщила о переносе в облако провайдера #CloudMTS ключевых ИТ-систем российского филиала международной сервисной компании «Европ Ассистанс СНГ», входящей в одну из крупнейших страховых групп Европы. На основе облачных технологий МТС организована работа всего бухгалтерского подразделения, которое обслуживает Россию и страны СНГ. В том числе сотрудникам предоставлены виртуальные рабочие места. Переход в облако обеспечил непрерывность бизнес-процессов, повысил безопасность и минимум на 25% ускорил работу специализированных ИТ-систем.

В облаке размещена вся ИТ-инфраструктура бухгалтерского подразделения: программы 1С, базы данных, файловые системы, информационно-консалтинговые сервисы, необходимые для работы бухгалтерии, а также внутренние инфраструктурные сервисы. Ежемесячно в облачных ИТ-системах обрабатываются сотни финансовых документов.

С помощью облачных технологий МТС организованы виртуальные рабочие места для удаленной работы сотрудников бухгалтерии, которые имеют доступ ко всем необходимым системам из любого места. В облако также перенесены сервисы Active Directory, отвечающие за централизованный доступ и аутентификацию пользователей в программах и приложениях. Безопасность удаленного доступа обеспечена благодаря собственным каналам связи МТС, а также VPN-технологиям, которые позволяют объединить корпоративную сеть с облачной инфраструктурой, используя защищенные соединения и протоколы. С помошью бэкап-сервисов МТС реализована возможность оперативного восстановления приложений и баз данных.

«Европ Ассистанс СНГ» предоставляет своим клиентам в прямом смысле жизненно важный сервис в режиме 24\7. Например, компаниям, сотрудники которых работают за рубежом, мы предлагаем помощь в решении как рутинных, так и неотложных медицинских вопросов. Качество сервиса должно соответствовать международным стандартам индустрии. Поэтому мы используем самые современные подходы и решения для организации работы. Облачные технологии МТС обеспечивают стабильную работу одного из наиболее критичных подразделений, — бухгалтерии, которая обслуживает бизнес компании в России и странах СНГ. С переходом в облако мы отмечаем существенный рост скорости работы ИТ-систем. Сотрудники могут выполнять больший объем работ и обеспечивать более высокий уровень клиентского сервиса», — сказал руководитель по ИТ «Европ Ассистанс СНГ» Червонный Станислав.

«Наш клиент оказывает комплексные услуги ассистанса для частных лиц и бизнес-клиентов в области медицинского и автомобильного страхования, помогает в решении важных медицинских вопросов как в России, так и за рубежом. Критичное значение для компании имеет скорость работы и высокая доступность сервиса, поскольку речь идет про здоровье, а иногда и жизни людей. Со своей стороны мы гарантируем высокое качество облачной инфраструктуры и круглосуточную доступность критичных ИТ-систем. Переход в облако для нашего клиента – это также гарантированная возможность быстро подстраивать ИТ-инфраструктуру под новые задачи и проекты, увеличивая объем ИТ-ресурсов буквально в течение часа. Помимо облачных технологий, компания является клиентом МТС по голосовым сервисам и услугам мобильного интернета», — отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Помимо стандартных проектов, компания «Европ Ассистанс СНГ» реализует на территории России услуги медицинского ассистанса для Европейского космического агентства, сопровождая работу европейских специалистов и участвуя в запусках космических аппаратов.