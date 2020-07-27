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Спецпроекты

ASBIS начинает поставки продукции Logitech в Россию

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

ASBIS заключила дистрибьюторское соглашение с Logitech. ASBIS предлагает своим российским партнерам полный ассортимент продукции производителя, включая мыши и клавиатуры, видеоустройства, ПДУ для презентаций, а также гарнитуры и колонки. Неотъемлемой частью дистрибьюторского портфеля станут продукты, ориентированные на геймеров: игровые мыши, клавиатуры, геймпады, оборудование для авиасимуляторов.

«ASBIS продолжает последовательно расширять свой портфель ИТ продуктов и устройств потребительской электроники. Продукция Logitech, признанного лидера на рынке компьютерной периферии, широко востребована во всех каналах сбыта – будь то интеграторы, классические реселлеры, традиционная розница или онлайн маркетплейсы. Мы рассчитываем удовлетворить возрастающий спрос на продукцию вендора. Наши партнеры получат дополнительные возможности для развития бизнеса и реализации новых проектов в ряде перспективных сегментов рынка, например, таких, как видеоконференцсвязь. Уверен, что инновационные решения, высококачественные продукты Logitech и обширный опыт ASBIS им в этом помогут», - сказал генеральный директор «АСБИС» Эдуард Галямов.

Logitech является лидером в области усовершенствования игровых устройств. Производитель гордится своими разработками: самым высокоточным игровым датчиком HERO, эффектами полного погружения, технологией RGB-подсветки LIGHTSYNC и многими другими.

«Мы рады, что к числу наших дистрибьюторов присоединилась компания ASBIS, обладающая многолетним опытом работы в IT индустрии и зарекомендовавшая себя как надежный и опытный партнер с широкой географией присутствия. Приоритетами нашего сотрудничества станут как рост объемов продаж, так и развитие партнерской сети, в частности, речь идет о новом направлении бизнеса для российского представительства – оборудовании для видеоконференций, где мы видим большой потенциал», – отметил региональный директор компании Logitech в России и СНГ Полина Анохина.

Одно из наиболее динамично развивающихся направлений Logitech – это инновационные решения для видеосвязи, отличающиеся широким набором функций и продуманным дизайном. Использование таких решений позволяет проводить видеоконференции, повышающее эффективность взаимодействия между сотрудниками, а также с клиентами, поставщиками и партнерами. Системы имеют разумную цену и подходят для помещений любых форм и размеров, обеспечивая высококачественную передачу звука и видео.

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