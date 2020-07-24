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Спецпроекты

Организации Ульяновска продолжают переход на ОС Astra Linux

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

ГК Astra Linux и «Центр софтверных решений» сообщили о завершении очередного проекта по переводу ИТ-инфраструктур госучрежений области на отечественные операционные системы семейства Astra Linux. Администрация Железнодорожного района Ульяновска стала 45 по счету организацией, в которой системный интегратор при экспертной поддержке вендора осуществили миграцию на российское ПО.

В администрации Железнодорожного района Ульяновска проектной группой была успешно выстроена IT-инфраструктура на базе операционной системы общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» 2.12, интегрированная с сегментом, работающим под Microsoft Windows. Обеспечено полноценное взаимодействие ПО и периферийного оборудования, подобраны совместимые отечественные аналоги продуктов, предназначенных для применения только под управлением ОС Windows. Установлен свободно распространяемый пакет офисных приложений. В результате предоставленное комплексное решение корректно функционирует и отвечает всем потребностям заказчика.

«В число задач, которые нам предстояло выполнить в процессе миграции с ОС Windows на импортонезависимые программные продукты, вошли обеспечение централизованного управления большой структурой, решение проблемы с унаследованным ПО и оборудованием, разработанными под Windows, а также обучение пользователей и системных администраторов заказчика работе с российской операционной системой. Поэтому прямой и непрерывный контакт с компанией-разработчиком для нас как интегратора очень ценен. Значительным преимуществом ГК Astra Linux являются выстроенная система образования и оперативная техническая поддержка: в среднем ответ на запрос поступает в течение 2-5 минут, а закрыть вопрос удается всего за час, что, естественно, серьёзно помогает при реализации проекта», - сказал коммерческий директор компании «Центр софтверных решений» Пелькин Алексей.

«Центр софтверных решений» имеет обширный опыт внедрения продуктов Astra Linux. В портфеле интегратора большое число успешных кейсов миграции на отечественные программные продукты. В их числе — перевод на ОС Astra Linux Common Edition релиз «Орел» 2.12 IT-инфраструктур администраций Ульяновска, медицинских учреждений города и области, государственных учреждений Вешкаймского, Старомайнского районов.

Силами системного интегратора «Центр софтверных решений» осуществлен перевод на ОС Astra Linux IT-структур муниципальных учреждений «Централизованная библиотечная система», «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия» и др.

«Мы видим, как все больше организаций выбирает продукцию Astra Linux в качестве альтернативы зарубежным решениям, и понимаем, насколько важно обеспечить клиентов качественной поддержкой на протяжении всего сотрудничества: от выбора ПО и приобретения лицензий до его интеграции и ежедневного использования. Профессионализм и эффективная работа таких интеграторов, как "Центр софтверных решений", дает нам уверенность, что наши заказчики быстро получают всю необходимую им помощь. Благодаря высокому уровню сервиса они не только легко внедряют наши ОС, но и начинают использовать их возможности на 100%», — отметил директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын.

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