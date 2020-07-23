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«Теком» реализовал систему автоматизированного переключения между телепортами Спутникового ТВ МТС

Интеграция Техника
, Текст: Эльяс Касми

Осенью 2019 г. «Теком» совместно с дочерней компанией «Кьюлиджент.Ру» внедрили систему управления и мониторинга оборудования основного Телепорта Спутникового ТВ МТС на базе программных продуктов промышленного класса собственной разработки – систем ЦИСУСС «NB XT EM» и Qligent Vision. Под контролем развернутой централизованной системы находится оборудование телепорта и осуществляется контроль качества приема спутникового сигнала в ключевых регионах вещания компании.

Основной телепорт компании «Спутниковое ТВ МТС» находится в Москве. В октябре 2019 г. компания открыла в Казани вторую собственную наземную станцию спутниковой связи для резервирования сигнала спутникового телевидения от МТС по всей России. Это позволяет оператору гарантировать бесперебойную доставку телесигнала со спутника ABS-2A абонентам — независимо от погоды, профилактических работ, технических, метеорологических и иных факторов воздействия.

В рамках второго этапа проекта развития централизованной системы управления и мониторинга в периметр контроля системы вошел резервный Телепорт и реализована автоматизация процесса переключения между основным и резервным телепортами. На втором этапе модернизированная система управления с функцией автоматизированного переключения вещания была введена в коммерческую эксплуатацию.

Резервный телепорт может выступать в качестве самостоятельной станции вещания, и при любой нештатной ситуации трансляция может быть переведена из Казани в Москву и наоборот. Данное переключение между основным и резервным телепортами осуществляется системой контроля оборудования ЦИСУСС «NB XT EM». Автоматизация процесса переключения позволяет минимизировать риски прерывания вещания при переключении с одной наземной станции на другую. При принятии решения о необходимости переключения, в частности, используются данные погодных станций, которые были установлены на основном и резервном телепортах в рамках второго этапа проекта, а контроль успешного переключения, дополнительно помогают осуществить данные анализаторов качества спутникового вещания в ключевых регионах.



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