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«КОРУС Консалтинг» перевел «Юнифарм» на облачный электронный документооборот на базе инфраструктуры «ИТ-ГРАД»

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

ГК «КОРУС Консалтинг» и «ИТ-ГРАД» (группа МТС) завершили проект по запуску облачной системы электронного документооборота для международной фармацевтической компании «Юнифарм». Решение обеспечивает хранение договоров в едином структурированном архиве, автоматизирует процесс согласования документов через почту (lazy approval) и предоставляет возможность работы с документами в веб-клиенте из любой точки мира. Система создана на базе модуля договорного документооборота «КОРУС Five Документооборот» на платформе Microsoft SharePoint и предоставляется по модели SaaS. Решение реализовано на основе инфраструктуры облачного провайдера «ИТ-ГРАД». Работа над проектом заняла полтора месяца.

«Юнифарм» требовалось решить проблему длительного процесса согласования документов: поскольку согласующие сотрудники находятся в разных странах, документы пересылаются по почте, а все маршруты согласования проставляются вручную. Также в компании отсутствовал единый архив договоров: из-за разницы правовых норм в разных странах было невозможно отказаться от бумажных оригиналов, а поиск скан-копий превращался в длительный и сложный процесс. Требовалось максимально автоматизировать и ускорить работу с документами, сделать ее прозрачнее и удобнее для сотрудников.

Специалисты «КОРУС Консалтинг» провели сбор первичных требований и реализовали проект автоматизации договорного документооборота, создания и настройки структурированного реестра скан-копий оригиналов договоров – все это в англоязычном интерфейсе. Созданное на платформе SharePoint ИТ-решение работает на базе ядра «КОРУС Core» и модуля договорного документооборота коробочной СЭД/ECM-системы «КОРУС Five Документооборот». Пользователям доступны все основные возможности решения: одновременная совместная работа с документами, встроенные визуальные редакторы личного кабинета, карточек документов и бизнес-процессов, разграничение прав доступа и защита информации, голосовой ввод, полнотекстовой поиск, мультиязычный интерфейс. Для удобства сотрудников реализована функция lazy approval, позволяющая согласовывать документы и выполнять другие задачи по ним из электронной почты, без входа в СЭД. Решение, в котором создано единое хранилище документов, доступное всем сотрудникам компании в России, США, Ирландии, Польше и других странах – в том числе, в режиме оффлайн, – интегрировано с Microsoft OneDrive.

Реализация проекта в облачной инфраструктуре «ИТ-ГРАД» позволила в разы ускорить запуск системы и избежать затрат на покупку и установку серверов и дальнейшую поддержку (обслуживание и модернизация оборудования). Продукт предоставляется для «Юнифарм» по SaaS-модели с ежемесячной экономией на ИТ около 25%. Виртуальная инфраструктура «ИТ-ГРАД», размещенная в дата-центрах уровня Tier III, обеспечила надежность и гибкую масштабируемость решения. Параметры облачной площадки соответствуют требованиям заказчика к отказоустройчивости в режиме 24/7. Дополнительно специалисты «ИТ-ГРАД» предоставили заказчику систему хранения данных СЭД на SharePoint, размещенной в облаке провайдера.



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