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Глобальная цепочка поставок Schneider Electric получила награду Power of the Profession 2020

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Schneider Electric удостоена победы в двух номинациях премии Gartner Power of the Profession 2020: «Победа в тендере года» (Business Win of the Year Award) и «Прорыв года в области налаживания цепочки поставок» (Supply Chain Breakthrough of the Year). По словам организатора премии, исследовательской и консалтинговой компании Gartner, данная награда нацелена на «поиск и признание ведущих программ в области логистики и создания кадрового потенциала, которые помогают повышать престиж профессий, связанных с организацией цепочки поставок, за последние двенадцать месяцев». Победители были объявлены в прямом эфире вебинара, который состоялся 17 июня.

«Мы крайне рады, что наша инициатива «Умная логистика» была удостоена наград «Победа в тендере года» и «Прорыв года в области налаживания цепочки поставок» в рамках премии Gartner Power of the Profession 2020. Мы считаем, что наши усилия по трансформации цепочки поставок дают свои плоды, и это действительно вдохновляет нашу команду на дальнейшее развитие программы «Специализированный устойчивый и подключенный канал поставок 4.0» (Tailored, Sustainable and Connected 4.0 Supply Chain) совместно с нашими партнерами и на благо наших заказчиков. Мы рассматриваем награду «Победа в тендере года» как признание наших усилий в области цифровой трансформации и приверженности нашим клиентам», – сказал Мурад Тамуд, исполнительный вице-президент подразделения Global Supply Chain в Schneider Electric.

По состоянию на 2019 год глобальная цепочка поставок Schneider Electric, включающая в себя 200 производственных предприятий в 44 странах и 97 распределительных центров и насчитывающая 86 000 сотрудников, ежедневно обрабатывала более 291 000 отправок и более 150 000 позиций в заказах.

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