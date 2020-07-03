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Asus представила сервер ESC4000A-E10 с Nvidia A100

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Asus объявила о выпуске ESC4000A-E10 – графического сервера с поддержкой вычислительных PCIe-ускорителей Nvidia A100, шиной PCIe 4.0 и возможностью установки сетевого адаптера OCP 3.0. Отличаясь высокой производительностью, сервер ESC4000A-E10 призван поднять уровень утилизации дата-центра, одновременно снижая общую стоимость владения. В рамках сотрудничества с компанией Nvidia будут разрабатываться и другие решения Asus для дата-центров, ориентированные на приложения в области искусственного интеллекта, анализа данных и высокопроизводительных вычислений.

Asus ESC4000A-E10 – это графический сервер формата 2U под процессор серии AMD EPYC 7002, который отличается вдвое более высокой общей скоростью вычислений (и вчетверо – при вычислениях с плавающей запятой) по сравнению с процессорами AMD EPYC предыдущей серией 7001. Предназначенный для дата-центров и корпоративных пользователей, которым требуется мощный центральный процессор, множество графических процессоров и высокая скорость передачи данных по сети, он позволяет установить до четырех двухслотовых или восьми однослотовых графических карт, включая новейшие PCIe-ускорители Nvidia A100 с микроархитектурой Nvidia Ampere, платы Tesla T4 и профессиональные видеокарты Quadro. Предполагаемая сфера его применений – искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления, инфраструктура виртуальных ПК.

В общей сложности сервер ESC4000A-E10 предлагает 11 слотов PCIe 4.0 для установки всевозможных плат расширения, будь то вычислительные или видеокарты, дисковые или сетевые контроллеры. Шина PCIe 4.0 может похвастать в два раза большей пропускной способностью, чем PCIe 3.0, – до 16 ГТ/с – но при этом обладает меньшим энергопотреблением и лучшей масштабируемостью – в дополнение к обратной совместимости. Также поддерживается установка Ethernet-адаптера стандарта OCP 3.0 с пропускной способностью до 200 Гбит/с – этого хватит даже для самых требовательных к сетевому соединению приложений. Благодаря продуманной конструкции корпуса в сервер ESC4000A-E10 можно установить до восьми 3,5- или 2,5-дюймовых жестких дисков с поддержкой «горячей» замены, причем четыре устройства могут быть твердотельными NVMe-накопителями.

Вычислительный ускоритель Nvidia A100 предлагает в 20 раз более высокую производительность, чем платы серии Nvidia V100, поддерживает масштабируемость до уровня в тысячи графических процессоров, а его собственный процессор с помощью новой технологии Multi-Instance GPU (MIG) может быть разделен на несколько (до семи) изолированных и работающих индивидуально блоков.

Графический процессор ускорителя Nvidia A100 наделен тензорными ядрами третьего поколения, поддерживающими широкий диапазон точности вычислений, что делает его универсальным решением для анализа данных, искусственного интеллекта и многих других приложений. Его гибкая масштабируемость позволяет создавать дата-центры, способные динамически приспосабливаться к меняющимся рабочим нагрузкам, что, в свою очередь, ведет к росту производительности и снижению стоимости таких дата-центров.

В дополнение к аппаратным разработкам компания Nvidia предлагает соответствующую программную поддержку. Nvidia NGC, репозиторий оптимизированных под графические процессоры программных контейнеров для ИИ и высокопроизводительных вычислений, облегчает развертывание ПО конечными пользователями. В ассортименте Asus будут присутствовать решения с сертификацией NGC-Ready, оптимизированные под машинное обучение и протестированные на совместимость со стеком приложений NGC.

Являясь одним из ключевых участников партнерской сети Nvidia, компания Asus активно работает над проектированием и производством аппаратных решений с графическими процессорами Nvidia. Многие серверы Asus обладают сертификацией NGC-Ready, которая подтверждает их полноценную поддержку NGC-контейнеров, запускаемых на «голом железе» или виртуальных серверах, с точки зрения производительности и функциональности. В будущем компанией Asus в сотрудничестве с Nvidia будут предложены другие решения, которые позволят потребителям экономить время и усилия при подборе аппаратного и программного обеспечения.

Серверы Asus отличаются высокой производительностью и энергоэффективностью, что делает их отличным выбором для дата-центров. Одно- и двухпроцессорные модели поставили более 700 мировых рекордов, согласно бенчмарку SPEC CPU 2017 (см. SPEC.org). Кроме того, Asus предлагает серверные решения, оптимизированные под низкое энергопотребление за счет эксклюзивных энергосберегающих технологий. Такие модели достигали первого места в бенчмарке SPEC Power на платформах Windows и Linux.

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