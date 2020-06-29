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«Пятерочка» автоматизировала массовый подбор персонала с помощью Skillaz

Интеграция Внедрения Ритейл Розница

«Пятерочка», российская сеть продуктовых магазинов «у дома», внедрила интеллектуальную систему Skillaz для массового подбора персонала. Решение повышает скорость и контролируемость найма, позволяет избежать потери кандидата в процессе и повысить качество и скорость коммуникаций.

Skillaz представляет собой интеллектуальную систему автоматизации подбора полного цикла с технологией умного планировщика задач для автоматизации работы рекрутингового колл-центра. С его помощью операторы-рекрутеры могут работать с максимальной эффективностью и обрабатывать 100% потока кандидатов. Кроме того, системой пользуются директора магазинов, нанимающие сотрудников на местах. Благодаря комплексной перестройке процессов найма на базе Skillaz процедуры подбора и согласования кандидата теперь занимают всего порядка 15 минут.

За несколько месяцев с начала внедрения системы Skillaz по всей стране время найма сотрудников (показатель time to hire) в среднем сократилось в полтора раза, а линейные позиции теперь «закрываются» в среднем за три-четыре дня. При этом 34% кандидатов теперь трудоустраиваются в день обращения.

Сейчас решение автоматизирует рекрутинг продавцов-кассиров, пекарей, сборщиков заказов, супервайзеров, директоров и заместителей директоров магазинов, а в ближайшее время через Skillaz также будет подбираться логистический блок «Пятерочки».

Оксана Картавенко, руководитель отдела по организации подбора массового персонала торговой сети «Пятерочка», сказала: «Для "Пятерочки" внедрение автоматизированной системы массового подбора – это логичное продолжение курса на цифровизацию компании и HR-процессов. Тренды последних лет и конечно же глобально ситуация с коронавирусом накладывают ряд ограничений на процессы массового подбора. Отвечать этим и другим вызовам времени мы рассчитываем в том числе с помощью решений, которые предлагает Skillaz».

Андрей Крылов, СЕО и основатель Skillaz, сказал: «Skillaz внедряется "Пятерочкой" как ключевое ИТ-решение для автоматизации и цифровизации подбора с переводом значительной доли рутинной работы на алгоритмы. Наша система самостоятельно собирает отклики со всех источников и оцифровывает воронку от первого контакта с кандидатом до его трудоустройства. При этом сотрудники «Пятерочки» обрабатывают в Skillaz десятки тысяч кандидатов ежемесячно, что требует безотказной и быстрой работы системы в режиме 24/7».

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