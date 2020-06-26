ПО
Как повысить производительность в 1,5-2 раза
Интеграция
Средний бизнес начал цифровизироваться со скоростью крупных корпораций
Бизнес
Российские компании окончательно ушли от бюрократии к гибкому управлению

Спецпроекты

Simetra поможет развитию транспортной системы Красноярска

Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе

Simetra, разработчик решений в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила муниципальному казенному учреждению города Красноярска «Красноярскгортранс» программные комплексы для транспортного макро- и микромоделирования PTV Visum и PTV Vissim.

«Развитие транспортных систем сегодня невозможно без инструментов транспортного планирования и моделирования. В рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) “Красноярскгортранс” будет использовать решения PTV Visum и Vissim. Благодаря программным продуктам мы сможем эффективнее решать транспортные проблемы города Красноярска и Красноярской агломерации, совершенствовать транспортную инфраструктуру, повышать уровень транспортного обслуживания горожан», – сказал Максим Силкин, заместитель руководителя МКУ «Красноярскгортранс».

Решение PTV Vissim предназначено для моделирования на микроуровне: имитации движения автомобилей и пешеходов в масштабах перекрестка, учитывая их поведение. Платформа позволяет моделировать сети с различными типами узлов, оценивать влияние перекрестков на пропускную способность, проводить анализ пропускной способности и транспортного регулирования на сложных пересадочных узлах с учетом движения городского транспорта и пешеходов.

Программное решение PTV Visum предоставляет возможность прогнозировать транспортные потоки и в рамках разработки документов транспортного планирования оценивать комплексный транспортный эффект от реализации предлагаемых решений: систем односторонних дорог, расширения проезжей части, введения новых маршрутов.

«Транспортное моделирование — важный инструмент градостроителя, востребованный региональными администрациями и проектировщиками. Мы ежедневно используем современные технологии для транспортного моделирования и видим, как в российских регионах постепенно улучшается транспортная ситуация. Для Красноярска уже разработана транспортная модель, и технологии PTV будут применяться для дальнейшей работы с моделью и ее развития», – сказал Владимир Швецов, генеральный директор компании Simetra.

МКУ города Красноярска «Красноярскгортранс» – муниципальное учреждение, подведомственное администрации Красноярска, работа которого нацелена на улучшение работы подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования по регулярным маршрутам города. Учреждение обеспечивает более полное, безопасное и качественное удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах и равные условия работы перевозчиков на рынке услуг пассажирского транспорта.

Другие материалы рубрики

ВТБ запатентовал технологию проверки данных для микросервисных систем

Пейзаж в середине битвы. Как пандемия повлияла на ИТ-рынок

Правительство призвали ввести персональную ответственность руководителей за закупку импортной электроники

Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

«Мэйнфреймы навсегда». Почему проекты их замены часто заканчиваются неудачно

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Dyson V11 Absolute: беспроводной пылесос с умной щеткой

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Громче грома: самые мощные автономные Bluetooth-колонки

Кухонная техника для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live