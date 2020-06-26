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Российские терминалы обеспечат прием платежей смарт-вендинга Televend

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Televend, европейское решение для смарт-вендинга от компании INTIS, интегрировано с платежным оборудованием ГК «Терминальные технологии». Российские терминалы Vendotek Lite стали частью системы телеметрии умных торговых автоматов, используемой более чем в 190 000 точках продаж. В рамках проекта создана единая платформа эквайринга, фискализации и мониторинга.

Опережающий рост безналичных транзакций по банковским картам и смартфонам с NFC стал ключевой тенденцией последних лет. В 2019 году доля безналичных платежей в расходах россиян превысила 60%, и платежные терминалы Vendotek помогают отказаться от кэша. Особенно неудобно считать мелочь, пачкая руки и рискуя заразиться инфекциями, при покупке питания.

В отличие от ручной оплаты на кассе современный вендинг намного сложнее и технологичнее. Торговый аппарат не только принимает платежи и выдает товары, но и передает информацию о транзакциях для начисления налогов, обеспечивает мониторинг продаж, выявляет проблемы и ошибки. Облачная телеметрия Televend, применяемая 450 компаниями со всей Европы, решает все задачи и обеспечивает полную цифровизацию ритейла.

Новое решение Терминальных Технологий и Televend значительно дешевле стандартных вариантов. Платежные терминалы Vendotek Lite не имеют контроллера MDB и дублирующей сим-карты, они взаимодействуют с вендинговыми аппаратами и серверами фискализации через модем телеметрии. Все онлайн-коммуникации также осуществляются строго через телеметрию.

Терминалы Vendotek разработаны российской ГК Терминальные Технологии и производятся в Зеленограде. Компактные безопасные устройства с цветным сенсорным экраном сертифицированы EMV L1 Contactless, PayPass, PayWave, МИР и принимают все виды платежей. Отечественное решение легко интегрируется с любыми торговыми автоматами и обеспечено профессиональной технической поддержкой.

«Интеграция экономичной версии терминала Vendotek Lite с телеметрией Televend обеспечит оптимизацию затрат и рост рентабельности вендинговых компаний. Наше устройство принимает платежи с магнитных, чиповых, бесконтактных карт и NFC-устройств, а также по QR-кодам. Телеметрия компании INTIS реализует фискализацию согласно 54-ФЗ, мониторинг продаж и контроль торгового аппарата. Владелец вендинговой сети получает систему умной торговли, управляемую онлайн. Полное соответствие законодательству РФ, простота обслуживания и безопасные платежи по картам позволяют бизнесу забыть про операционку и сосредоточиться на развитии», - сказал Игорь Сухоставский, генеральный директор компании «Терминальные технологии».

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