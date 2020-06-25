Xerox представила сканер Duplex Combo Scanner

Xerox запустила компактный планшетный сканер с автоподатчиком Xerox Duplex Combo Scanner — один из самых доступных в своём классе. Новинка позволяет ускорить оцифровку документов и автоматизировать рабочие процессы.

Xerox Duplex Combo Scanner совмещает в себе преимущества планшетного сканера и сканера с автоподатчиком. Он работает со скоростью до 25 страниц (50 изображений) в минуту, что позволяет оперативно оцифровывать документы, не приобретая дорогое и громоздкое устройство. Благодаря максимальной нагрузке 1500 страниц в день Xerox Duplex Combo Scanner хорошо подойдёт для небольших офисов, торговых, банковских, правительственных, финансовых, медицинских и других организаций.

«Xerox Duplex Combo Scanner — комбинированное решение для удобного, экономичного и производительного сканирования, — сказала Людмила Пятых, менеджер по маркетингу продукции Xerox — Благодаря своим выдающимся характеристикам, разнообразию форматов и гибкости программного обеспечения эта модель существенно упростит работу с документами».

Новый сканер справится с широким кругом офисных задач: он поддерживает как бумажные носители, так и визитки, пластиковые карты, паспорта, фотографии, книги и журналы. В автоподатчик устройства можно загружать листы формата от 76x150 мм до 216x2997 мм с плотностью от 60 до 105 г/м2.

Результаты оцифровки Xerox Duplex Combo Scanner может автоматически загружать в облачное хранилище, печатать на сетевом принтере, передавать в офисные приложения или отправлять по электронной почте сохранённым в настройках адресатам.

Благодаря технологии Visioneer OneTouch можно заранее задать до девяти сценариев работы и запускать их одним касанием с панели управления Xerox Duplex Combo Scanner, мгновенно выбирая оптимальные параметры разрешения, цветности, формата файлов, автоматического кадрирования и выравнивания. При этом настраиваются все этапы процесса от сканирования до отправки или сохранения готового файла.

Интеллектуальная технология улучшения изображения Visioneer Acuity, интегрированная в сканер, повышает качество документов и позволяет сохранять их в формате PDF с возможностью поиска. В свою очередь, решение ABBYY FineReader Sprint максимально точно распознаёт текст на 179 языках, сохраняя его форматирование.

Xerox Duplex Combo Scanner уже доступен для заказа в России.