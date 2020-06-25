Mercedes-Benz и Nvidia разработают автомобильную вычислительную инфраструктуру на базе ИИ

Mercedes-Benz и Nvidia объединили усилия для создания автомобильной вычислительной системы и вычислительной инфраструктуры на базе ИИ. Начиная с 2024 года, они будут интегрироваться в весь транспорт Mercedes-Benz нового поколения с возможностью программного обновления функций автоматизированного вождения.

В сотрудничестве компании планируют разработать самую продвинутую вычислительную архитектуру, когда-либо доступную в автомобиле.

Новая программно определяемая архитектура будет построена на платформе Nvidia DRIVE станет стандартам во всех автомобилях Mercedes-Benz нового поколения, реализуя современные возможности автоматизированного вождения. Основной возможностью станет автоматизация вождения на регулярных маршрутах от адреса к адресу. В будущем ее дополнит множество систем безопасности и функций обеспечения комфорта. Покупатели смогут приобретать и добавлять возможности, программные приложения и сервисы по подписке через беспроводные обновления в течение всей жизни автомобиля.

Дженсен Хуанг (Jensen Huang), учредитель и генеральный директор Nvidia, отметил: «Мы рады сотрудничеству с Mercedes-Benz. Это прекрасный партнер, учитывая долгую историю инноваций компании и наше плотное технологическое взаимодействие. Общение с Ола и его командой показывают, что у нас общая точка зрения на автомобиль будущего. Вместе мы кардинально изменим возможности автовладельцев за счет возможности регулярного обновления ПО автомобиля по воздуху. Все будущие автомобили Mercedes-Benz с системой Nvidia DRIVE будут постоянно обслуживаться командой квалифицированных инженеров, которые будут добавлять и улучшать возможности автомобиля в течение всей его жизни».

Ола Кяллениус (Ola Källenius), председатель совета директоров Daimler AG и глава Mercedes-Benz Cars, отметил: «Мы рады возможности расширить наше сотрудничество с Nvidia. Мы с Дженсеном хорошо знаем друг друга и уже не раз обсуждали цели и потенциал вычислительной архитектуры автомобилей нового поколения. В основу новой платформы всех будущих автомобилей Mercedes-Benz ляжет эффективная, централизованная программно определяемая система. Вычислительная архитектура Nvidia с ИИ-алгоритмами поможет нам быстрее перейти к автономному вождению. Новые возможности и обновления будут загружаться из облака, повышая безопасность и ценность и увеличивая радость от владения для всех владельцев автомобилей Mercedes-Benz».

Функции автоматизированного вождения в будущих автомобилях Mercedes-Benz будут работать на базе платформы нового поколения Nvidia DRIVE. Система-на-чипе Orin базируется на недавно представленной супервычислительной архитектуре Nvidia Ampere. Платформа Nvidia DRIVE включает полный программный стек, созданный для ИИ-приложений автоматизированного вождения. Nvidia и Mercedes-Benz будут совместно разрабатывать приложения ИИ и автоматизированного вождения, включающие уровни SAE 2 и 3, а также функции автоматизированной парковки (до уровня 4).

Современные возможности новой системы будут разрабатываться с полноценным упором на безопасность. По мере развития технологического и регуляторного фреймворка можно будет обновлять ПО любого автомобиля и добавлять новые функции автоматизированного вождения. Также будут совершенствоваться функции обеспечения комфорта и безопасности.

При разработке новых моделей обе компании будут применять решения Nvidia DRIVE Infrastructure для разработки решений на основе полученных данных и с использованием глубоких нейросетей, чтобы адаптировать продукт под требования регионов эксплуатации автомобилей.