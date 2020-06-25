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Kingston Technology начинает поставки SSD-накопителей DC1000M емкостью 7,68 ТБ

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти компании Kingston Technology, Inc., начала поставки новых NVMe PCIe SSD для ЦОД емкостью 7,68 ТБ. Модель DC1000M обеспечивает дополнительное пространство для хранения информации и соответствуют строгим требованиям дата-центров, в которых используются твердотельные NVMe-накопители, к качеству обслуживания (QoS). Среди этих требований основными являются предсказуемое число операций ввода/вывода и минимальная задержка. DC1000M пополнит обширное портфолио решений Kingston для ЦОД корпоративного уровня, в котором уже представлены загрузочные NVMe-накопители DC1000B, линейка SSD с интерфейсом SATA DC500, получившая сертификат VMware Ready, а также накопители DC450R.

Твердотельные накопители DC1000M форм-фактора U.2 (2,5″) поддерживают «горячую» замену для максимально бесшовной интеграции с новейшими серверами и системами хранения данных на базе интерфейсов PCIe и U.2. Помимо высокой производительности модель отличается наличием функций корпоративного уровня, включая защиту от отказов системы питания (PLP), сквозное резервирование тракта и возможность отслеживания показателей телеметрии.

Все твердотельные накопители DC1000M защищены ограниченной пятилетней гарантией с бесплатной технической поддержкой и легендарной надёжностью продукции Kingston.



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