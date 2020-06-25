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«Диджитал Агро», «Агросигнал» и Cognitive Pilot создадут агроэкосистему для цифровизации хозяйств

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«Диджитал Агро» (ДО «Уралхим»), «Агросигнал» и Cognitive Pilot (входит в экосистему SberX) в рамках стратегического партнерства создадут единую агроэкосистему для ускоренной цифровизации российского сельского хозяйства. Партнерство приведет к появлению уникального продукта, сочетающего агро-ERP полного цикла и беспилотные технологии управления техникой. Первые внедрения совместного продукта планируются в 2020 г.

Решение будет представлять собой программно-аппаратный комплекс для беспилотного управления техникой, сбора, обработки и преобразования данных телеметрии, а также ведения всей экономической деятельности компании в едином цифровом контуре.

Совокупный объем продуктов, сервисов и услуг, реализуемых участниками соглашения, составит до 20 млрд руб. в год к 2023 г. Стороны рассчитывают внедрить свои технологии в 30% рынка АПК в объем свыше 20 млн Га.

Агроэкосистема включает в себя: интерфейс, алгоритмы анализа и обработки больших данных (Big Data), а также мобильные приложения для пользователей от «Диджитал Агро»; программно-аппаратный комплекс Cognitive Agro Pilot — систему автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта (AI); цифровую платформу «Агросигнал» (на сегодняшний день — ядро экосистемы «Диджитал Агро»), которая также выступит интегратором трех технологий в единую агро-ERP.

С помощью агроэкосистемы хозяйства смогут решать все практические задачи в одном интерфейсе и использовать накопленные агрономические знания и современные технологии в области почвоведения, рационально использовать технику и повысить контроль за выполнением сельскохозяйственных и операционных работ.

Пользователи смогут контролировать севооборот на основе исторических данных, знаниях о почве и климате в своем хозяйстве с помощью приложения «Диджитал Агро» на планшете, используя постоянно обновляющий массив данных с датчиков, установленных на сельхозтехнике. Цифровой контроль всех процессов и данных позволит ставить точные задачи механизаторам и следить за их выполнением в реальном времени.

Кроме того, сельхозтехника будет оснащена технологиями для частичной автономности управления — механизаторам останется контролировать только режим работы навесного оборудования.

Николай Бобров, генеральный директор «Диджитал Агро», сказал: «Партнерство с ведущими игроками рынка и создание единой агроэкосистемы— это следующий шаг для "Диджитал Агро" в построении открытой системы цифровых сервисов с открытым входом для всех участников АПК и конкурентной средой. Важно подчеркнуть, что в процессе работы будет создан общий протокол работы с данными, который может быть использован в будущем для совместной работы с другими предприятиями в экосистеме "Диджитал Агро" и вне ее контура».

Ольга Ускова, генеральный директор и основатель Cognitive Pilot, отметила: «Мы верим, что максимальную ценность для клиента могут принести именно комплексные решения, собранные в экосистемы. В этом партнерстве собрались лидеры направлений для создания по-настоящему прорывного продукта, который изменит ход развития всей индустрии. Технологии искусственного интеллекта пронизывают все новые отрасли, переводя их на принципиально новый уровень развития. Мы рады быть во главе этих изменений вместе с нашими новыми партнерами».

Владимир Коршунов, генеральный директор «Агросигнала», сказал: «На рынке АПК сегодня представлено множество цифровых решений, однако потенциал цифровизации отрасли по-прежнему огромен. Мы считаем, что лидерство в этом направлении достанется тому, кто предложит максимально полный спектр возможностей, удобный формат использования и охватит все процессы — агрономические, операционные, управленческие — жизнедеятельности предприятий».

Глубокая цифровизация процессов поможет хозяйствам снизить риски и увеличить потенциальную урожайность при подготовке к сезону, снизить себестоимость работ за счет снижения непроизводственных и производственных потерь. Применение сервисов и решений «Диджитал Агро» помогут снизить издержки до 20% за счет консолидации данных о хозяйстве и управления ими в реальном времени, а технологии Cognitive Agro Pilot позволит сократить потери урожая на 3% и повысить скорости уборки на 25%. Кумулятивный эффект от внедрения всех технологий агроэкосистемы дополнительно поможет сократить прямые и косвенные издержки в среднем еще на 13%.



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