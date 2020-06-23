S7 внедрила Abbyy Flexicapture для автоматической обработки бухгалтерской документации

S7 Group, российская частная авиакомпания, внедрила платформу Abbyy Flexicapture для автоматической обработки бухгалтерской документации. Решение Abbyy извлекает данные из бумажных документов, поступающих из всех представительств компании, находящихся на территории России, и из ряда зарубежных представительств, и позволит к концу 2020 г. охватить 10% от бумажного документооборота S7 Group. В результате проекта время на обработку одного документа в S7 Group сократилось в 2,5 раза, а сотрудники бухгалтерии своевременно получают информацию для контроля и анализа расходов, оплаты счетов и подготовки управленческой отчетности.

Приемом документов через Abbyy: сканированием, верифицированием и дальнейшей маршрутизацией – занимаются всего 22 специалиста Общего Центра Обслуживания S7 Consult на площадках фронт-офиса в Москве, Московской области и Новосибирске. Оцифрованные документы поступают на дальнейшую обработку в бухгалтерию, находящуюся в S7 Consult в Новосибирске.

Платформа Abbyy Flexicapture умеет работать как со стандартными бухгалтерскими документами, такими как счета-фактуры, УПД, товарные накладные и акты, так и с документами, специфическими для авиационной отрасли, что позволит в дальнейшем масштабировать систему по мере развития проекта в S7 Group. Это, например, акты за выполненные работы по аэропортовому и наземному обслуживанию, направления на приобретение проездных документов, отчеты агентов и другие. Часть документов в общем потоке данных составляют формы на иностранных языках, таких как английский, итальянский, немецкий, китайский и французский. Система автоматически определяет тип документа, распознает данные и отправляет их в электронный архив и учетную систему. После завершения процесса бухгалтер получает уведомление, проверяет данные и проводит необходимые операции в системе. В результате на обработку и извлечение данных из одного бухгалтерского документа уходит в 2,5 раза меньше времени, чем раньше.

Одна из важных задач, которую S7 Group решает с помощью интеллектуальных технологий Abbyy, – это увеличение скорости и объема обрабатываемой информации при одновременном снижении нагрузки на персонал за счет автоматизации их рутинной работы. В дальнейшем S7 планирует расширить возможности системы и обрабатывать отраслевые документы и внутренние формы. В сочетании с программными роботами, эти технологии помогут компании автоматически и быстро проводить сверку данных, заполнять отчеты и решать другие подобные задачи.