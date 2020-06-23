IVA Cognitive представила ПО для распознавания СИЗ на лицах граждан в период масочного режима

IVA Cognitive в связи с введением масочного режима практически во всех субъектах РФ разработала решение по распознаванию наличия санитарно-гигиенических масок и других средств защиты на лицах граждан с помощью анализа видео с камер наблюдения. Решение, работа которого основана на технологиях нейронных сетей и машинного обучения, оперативно выявляет нарушителей масочного режима, что позволяет компаниям и организациям обеспечить соблюдение требований Правительства РФ и региональных властей в период действия режима ограничений.

Модуль детектирования работает в реальном времени и позволяет безошибочно определять наличие любого вида масок на лице конкретного человека. По итогам проведенных испытаний решение продемонстрировало 100% точность распознавания.

Интегрировать модуль по распознаванию наличия масок в систему видеонаблюдения можно как отдельно, так и в составе системы автоматического распознавания лиц IVA CV. В этом случае функционал биометрической платформы позволит не только определить факт отсутствия медицинской маски, но также идентифицировать личность людей, нарушающих масочный режим. Кроме того, при комплексном внедрении системы автоматического распознавания лиц IVA CV, обратившись к видеоархиву, можно осуществить не только поиск нарушителей, но и определить их круг контактов. Помимо этого, пользователям будет доступен и основной функционал платформы, позволяющий реализовывать полноценные проекты по видеоаналитике.