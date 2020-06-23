G-Core Labs запустила новую европейскую точку присутствия хостинга и CDN в Мадриде

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, объявил об открытии новой точки своего хостинга и сети доставки контента в Мадриде. Новая точка присутствия в испанской столице предлагает заказчикам выделенные и виртуальные серверы с защитой от DDoS-атак любой сложности и объема, а также услуги по быстрой доставке контента со средним временем отклика в 30 мс (по данным аналитической системы Citrix).

«Мадрид – важнейшая локация для развития глобальной инфраструктуры G-Core Labs. Во-первых, испанская столица является одним из крупнейших экономических центров Европы. Открывая хостинг и точку CDN в Мадриде, мы поддерживаем наших корпоративных клиентов, ориентированных на бизнес в западноевропейском регионе. Новая локация обеспечит скорость доступа к выделенным серверам не менее 10 Гбит/c, без ограничений по трафику даже в условиях повышенных нагрузок. Во-вторых, Испания относится к странам с высоким уровнем проникновения интернета, более 68% населения являются активными пользователями сети, это более 31 млн интернет-пользователей ежемесячно. При этом страна отличается двузначными темпами роста электронной коммерции и считается одним из негласных центров развития киберспорта в регионе», –сказал Андре Рейтенбах, управляющий директор G-Core Labs.

Ожидается, что новая точка присутствия в Мадриде будет полезна как в самой Испании, так и среди российских, европейских, азиатских и американских компаний, стремящихся к эффективной работе на местном и региональном рынках. Ранее сеть доставки контента G-Core Labs неоднократно становилась лидером по скорости отклика среди всех основных поставщиков услуг CDN во Франции, Германии, Австрии, Чехии и других странах Европы. Новые клиенты G-Core Labs смогут воспользоваться бесплатным пробным периодом CDN с предоставлением 300 ГБ трафика.

В серверах G-Core Labs, расположенных в сертифицированных дата-центрах класса Tier IV и III, реализована функциональность автоматической установки наиболее популярных операционных систем (ОС). Также предусмотрена возможность подключения своего ISO-образа и самостоятельной установки необходимой ОС. Серверы защищены от DDoS-атак любой мощности с помощью технологии G-Core Labs по интеллектуальной фильтрации сетевого трафика.

Глобальная архитектура сети доставки контента G-Core Labs, расположенная на пяти континентах, создана экспертами по высоконагруженным системам. Сегодня она включает более 100 точек присутствия, расположенных более чем в 60 городах по всему миру, свыше 5 тыс. партнеров по пирингу, а суммарная емкость сети составляет 10+ Тбит/с.