«Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО

«ГМК «Норильский никель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО) в масштабах всего производства. Проект реализован совместно со специалистами группы компаний «Рамакс».

Организация эффективного процесса технического обслуживания и ремонта оборудования на предприятиях играет критическую роль в условиях кризисных явлений и высокой конкуренции. Любые неисправности и поломки ведут к вынужденным простоям оборудования, которые влекут за собой большие убытки.

«Норникель» — лидер российской горно-металлургической отрасли, крупнейший мировой производитель палладия и рафинированного никеля, входит в число ведущих мировых производителей платины, меди и кобальта. Для компании было важно обеспечить безусловную прозрачность процесса технического обслуживания и ремонта оборудования, создав, при этом, удобный инструмент сквозной аналитики процесса. Необходимо было решение, которое позволит сократить время и затраты на технический ремонт и обслуживание оборудования, а также оптимизировать складские остатки запчастей.

Для реализации проекта «Норникель» привлек специалистов ГК «Рамакс», обладающих экспертизой в области процессной аналитики. В качестве решения была выбрана платформа Celonis Process Mining, по мнению аналитиков Gartner, лидирующая в данной области. Со стороны «Норникеля» внедрение технологии обеспечивала проектная команда во главе с руководителем бизнес-направления данных и цифровых систем Алексеем Манихиным.

На этапе планирования были согласованы значимые для бизнеса результаты и KPI: снижение затрат на сверхурочные работы и работу в выходные дни; сокращение трудозатрат за счет снижения отмен заказов ТОРО; снижение потерь капитала из-за переноса сроков ремонта.

Эксперты ГК «Рамакс» посчитали KPI и разработали систему мониторинга с целью повышения эффективности каждого из них на 30%.

«Реализация проекта усложнялась тем, что при внедрении решения была необходима его интеграция с глубоко кастомизированной платформой SAP, интегрированной в ИТ-ландшафт "Норникеля", – сказал Роман Анютин, руководитель центра экспертизы Process Mining ГК "Рамакс". – Несмотря на то, что модули SAP являлись крупнейшими составляющими информационной системы заказчика, наши специалисты успешно провели с ними интеграцию Celonis Process Mining, и сквозной процесс ТОРО был полностью восстановлен. Теперь отчетность о ходе процессов ТОРО поступает ежесуточно, что более чем достаточно для оперативного анализа».

Внедрение системы позволило с максимальной точностью выявить слабые места в существовавшем процессе ТОРО и устранить причины временных и финансовых потерь. Также на основе полученных данных стало возможным выявление зон дальнейшей оптимизации и повышение эффективности ТОРО. Компания приобрела удобный инструмент для получения информации о показателях процесса.

«Внедрение Celonis Process Mining позволит "Норникелю" повысить управляемость процессов технического обслуживания и ремонта, – сказал директор департамента промышленных активов "Норникеля" Андрей Скоков. – Система позволяет в режиме онлайн проводить анализ выполнения бизнес-процессов, находить отклонения текущего состояния от целевого и оперативно принимать решения. Данные возможности особенно важны при планировании ремонтов на всех временных горизонтах. Качественное планирование позволит достичь эффектов в сокращении сверхнормативных запасов. Подчеркну отдельно дополнительный эффект от проекта: качественное развитие нашей системы отчетности. Она стала более удобной и гибкой для понимания бизнес-заказчика».

Успешность реализованного «Норникелем» совместно с ГК «Рамакс» проекта в 2019 г. обусловлена особым подходом к решению подобных задач. Кроме традиционных операций по внедрению и интеграции технологии процессной аналитики, эксперты реализовали значимые для заказчика бизнес-результаты. Также на стороне заказчика был развернут центр компетенций Process Mining, чтобы помочь ему вырастить собственных специалистов по работе с технологией. Этот комплекс действий дал в сумме значимый экономический эффект в рамках проекта и его продолжения.

Следующим этапом после применения интеграционных мер ожидается сокращение времени простоя оборудования.