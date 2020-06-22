DataLine будет обслуживать on-premise кластеры Kubernetes своих клиентов

В рамках услуги «DevOps как сервис» клиенты смогут передать DataLine на администрирование и поддержку кластеры Kubernetes на своих площадках.

Ранее компания предоставляла заказчикам уже готовые кластеры Kubernetes, развернутые в отказоустойчивом облаке DataLine. Теперь в рамках услуги DevOps как сервис заказчики смогут воспользоваться экспертизой специалистов DataLine для обслуживания кластера Kubernetes на своей площадке и передать его на полную поддержку.

Всем заказчикам будет доступен DevOps-инженер DataLine, которого можно привлечь в качестве консультанта или для постоянного обслуживания кластера.

Технология контейнеризации как способ создания и запуска приложений становится все популярнее: Kubernetes позволяет автоматизировать работу с контейнерами, решить вопрос их масштабирования и мониторинга.

Для услуги предоставляется детальный SLA, гарантирующий время реакции на инцидент в течение 15 минут и доступность инфраструктуры на уровне 99,95%.