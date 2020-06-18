«Байкал Электроникс» представила новый SDK для микропроцессора Baikal-T

Baikal Electronics объявила о доступности для скачивания нового релиза SDK (software development kit) для микропроцессора Baikal-T (BE-T1000) - SDK-T-5.4.

В новую версию SDK внесены следующие основные изменения: содержит ядро Linux 5.4.43. Добавлен драйвер XGbE. Добавлена поддержка сокетов AF_XDP в драйвер Gigabit Ethernet. Устранены зависания ядра, связанные с возникновением исключений TLB при обработке прерываний.

Добавлены рекомендации по сборке прикладных библиотек и утилит ffmpeg, libvpx, x264 (директория baikal/usr/mips_tips). Исправлена ошибка с некорректным выводом частоты DDR3 в U-Boot. Убран Eclipse. Исправлены мелкие ошибки в скриптах сборки. Исключены цели сборки BFK-1.6, BFK-1.6+ и QEMU.

