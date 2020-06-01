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«Дочки» Сбербанка и Ростелекома объединились для борьбы с киберугрозами

Интеграция Инфраструктура Маркет
, Текст: Владимир Бахур

BI.ZONE и NGENIX заключили соглашение о сотрудничестве в области исследования и обеспечения кибербезопасности публичных веб-приложений. Вместе компании не только создадут новые механизмы защиты от существующих киберугроз, но и разработают подходы к отражению атак, которые ещё только могут возникнуть в будущем.

В апреле этого года суммарная емкость инфраструктуры NGENIX достигла 2 Тбит/с. Распределенная облачная платформа NGENIX обеспечивает бесперебойное функционирование более 1 000 веб-приложений в Рунете: интернет-магазинов, стриминговых платформ, сервисов аренды недвижимости, образовательных ресурсов и других. Популярные веб-сервисы регулярно сталкиваются с попытками нарушить их функционирование: от обычных DDoS-атак бот-сетей до комплексных скоординированных атак с применением различных инструментов и методов. При этом сложность и количество инцидентов постоянно растут.

Чтобы обеспечить максимальную защиту клиентов, специалисты компаний BI.ZONE и NGENIX будут на регулярной основе исследовать новые и наиболее опасные прикладные атаки и вырабатывать эффективные методы их отражения, используя облачную инфраструктуру NGENIX. Основными направлениями работы станут разработка улучшенных техник нейтрализации ботов без блокирования IP-адресов и сокращение числа ложных срабатываний защитных сервисов.

«Киберпреступники никогда не стоят на месте — каждый день они придумывают новые методы атак и обходят даже самые современные меры защиты. Чтобы эффективно противодействовать злоумышленникам, нужно предугадывать их действия и прорабатывать защиту от этих действий заранее. Именно это и стало целью нашего сотрудничество с NGENIX — объединив наш опыт и возможности, мы сможем вывести защиту клиентов на качественно новый уровень», — отметил Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов BI.ZONE.

«С помощью BI.ZONE мы планируем значительно усилить нашу платформу. Применение инновационного продукта и экспертизы партнеров в распределенном облаке NGENIX позволит нам совершенствовать наше решение и поможет выполнять свою миссию — поддерживать стабильную и эффективную работу критически важных веб-ресурсов и популярных сервисов», — сказал Дмитрий Криков, технический директор NGENIX.

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