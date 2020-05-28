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В AstraZeneca внедрено комбинированное решение Commvault и NetApp

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Commvault сообщила о завершенном проекте по внедрению комбинированного решения Commvault и NetApp в качестве основной платформы для защиты, управления и перемещения данных в международной биофармацевтической компании AstraZeneca.

Комбинация решения Commvault Complete Backup and Recovery с пакетом Commvault Activate и систем хранения NetApp теперь обеспечивает сохранность данных научных исследований, их защиту, управление, перемещение между разными облаками и внутренней корпоративной ИТ-инфраструктурой AstraZeneсa и использование, не зависимо от того, где они хранятся.

Скотт Хантер, директор по глобальной IT инфраструктуре AstraZeneca, отметил: «Для хранения первичных данных используется флэш-память, мы активно используем гиперковергентную инфраструктуру (HCI), особенно для обслуживания нашей системы Splunk, а перемещение данных между нашей внутренней инфраструктурой, облаком и публичными облаками мы выполняем с помощью томов CVO (Cloud Volumes ONTAP) и CVS (Cloud Volumes Services). Commvault и NetApp помогают AstraZeneca управлять структурированными и неструктурированными данными, включая данные исследований по геномике. Защита данных охватывает приложения Oracle и различные базы данных, в том числе PostgresSQL, MongoDB и базы данных, размещенные внутри корпоративной инфраструктуры».

Возможность гибко и безопасно использовать данные из разных облаков очень важна для научных исследований.

«Мы используем практически все типы баз данных, в том числе, AWS или Azure, и сейчас начинаем работать с Google, а также BigQuery и Bigtable. Использование для хранения данных разных облаков позволяет нам снизить стоимость хранения. Для одних научных исследований выгоднее хранить данные в AWS, а для других их лучше переместить в облако Azure и Google», - сказал Скотт.

У AstraZeneca очень жесткие требования к восстановлению данных.

«Для некоторых наших приложений RTO должен быть нулевым, поэтому мы в реальном времени реплицируем данные между нашим основным и региональными дата-центрами в зависимости от критичности приложения», - отметил Скотт.

У AstraZeneca есть филиалы в разных странах мира, в том числе и в России, поэтому для нее важно обеспечить соблюдение местного законодательства в отношении хранения персональных данных. Используя Commvault Activate для оптимизации файловых сервисов, работы с конфиденциальными данными и выполнения требований к управлению данными, компания обеспечила соблюдение текущего законодательства GDPR.

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