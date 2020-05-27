«Лента» прогнозирует спрос с помощью ИИ в облаке Microsoft Azure

Сеть гипермаркетов «Лента» и ГК «Корус консалтинг» разработали автоматизированную систему прогнозирования спроса на регулярные и промо-товары. Она призвана повысить точность планирования запасов торговой сети, избежать затаривания складов, а также снизить возможные товарные потери. Пилотный проект был развернут в 10 торговых точках.

«Цифровые технологии стали важнейшей частью розничной торговли. Благодаря пилотному внедрению новой системы прогнозирования нам удалось повысить гибкость и точность прогнозирования спроса в выбранных торговых точках, – отметил Андрей Тарасов, директор по управлению ИТ-системами компании "Лента". – Перенос системы прогнозирования из кластера Hadoop, расположенного в дата-центре "Ленты", в облако Microsoft Azure позволяет нам ускорять расчеты прогнозов спроса, что является важным преимуществом ввиду ограниченного для этой задачи времени».

Миграция в облако позволяет распределить инвестиции во времени: заказчик платит только за использованные часы. Кроме того, инструментарий облачной платформы Microsoft Azure, в частности Azure Databricks, дали возможность ускорить разработку и поддержку процедур обработки данных и на 30% сократить длительность расчетов, необходимых для составления ежедневных прогнозов ассортимента магазинов. Миграция системы в облако была осуществлена совместными усилиями ИТ-команды «Ленты», специалистов ГК «Корус консалтинг» и экспертов Microsoft.

«“Лента” всегда выбирает передовые технологии, которые позволяют сети удовлетворять потребности покупателей. Использование облака Microsoft Azure дало нам возможность предложить клиенту современное легко масштабируемое решение на базе искусственного интеллекта Microsoft, которое повысит точность планирования запасов торговой сети, и, таким образом, сделает ее более конкурентоспособной», – сказал Алексей Свердлов, директор департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

Информация по чекам и параметрам магазинов, обогащенная внешними данными из собственного хранилища «Ленты», копируются в Azure Data Lake Storage. Анализ и прогнозирование осуществляется с использованием динамического вычислительного кластера Azure Databricks.

«Microsoft вместе с партнерами стремится помогать своим клиентам на пути к цифровизации, – отметила Анна Кулашова, директор по работе с крупными организациями Microsoft в России. – В таких инициативах крайне важно тесное взаимодействие всех его участников – заказчика, партнера и вендора. Готовность "Ленты" к экспериментам и способность оперативно внедрять новейшие технологии, экспертиза специалистов нашей компании и ГК "Корус консалтинг", а также инструменты искусственного интеллекта и технологии анализа больших данных в облаке Azure легли в основу успешной реализации этого проекта».