«Медси» разместила информационные системы в ЦОДе Dataspace

Федеральная медицинская сеть «Медси» в конце 2019 г. разместила информационные системы в центре обработки данных Dataspace. «Медси» разрабатывает и поэтапно вводит сервисы «Цифрового госпиталя» для системы здравоохранения, в том числе сервисы распознавания патологий на рентгенограммах и сервисы по видеонаблюдению с использованием искусственного интеллекта. Размещение в ЦОДе Dataspace информационных систем «Медси», предоставляющих медицинские услуги, обеспечивает их надежность и отказоустойчивость, что является критически важным для сектора коммерческой медицины.

Основой предоставления платных медицинских услуг является их высокое качество, доступность и оперативность их получения. С целью обеспечения надлежащего функционирования информационных систем, «Медси» были сформированы требования к непрерывности, безопасности, устойчивости, правовой и финансовой прозрачности, документальному подтверждению соответствия и опыта оказания услуги центром обработки данных.

«В соответствии со стратегией расширения спектра оказываемых высокотехнологичных услуг, "Медси" уделяет большое внимание безопасности и эффективности современных информационных систем, непрерывность функционирования которых в немалой степени зависит, в том числе, от качества центров обработки данных. Разместив информационные системы "Медси" в ЦОДе Dataspace, мы обеспечили основу для их стабильной и непрерывной работы, реализовав отказоустойчивую архитектуру географически распределенных резервируемых систем», – сказал Алексей Богомолов, начальник управления ИТ-инфраструктуры «Медси».

«Приоритетами Dataspace являются устойчивость, непрерывность и безопасность функционирования ЦОД, обеспечивающего гарантированный уровень услуг и расширенную поддержку клиентов. Резервный ЦОД "Медси", функционирующий в Dataspace, играет важную роль в оказании медицинских услуг, и для Dataspace большая честь способствовать его стабильной и непрерывной работе», – отметил Сергей Рассказов, президент и генеральный директор Dataspace.