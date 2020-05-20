F2FGroup открыла бесплатный доступ к платформе удаленной оценки персонала

F2FGroup в период пандемии COVID-19 открыла бесплатный доступ к одной из своих платформ 151EYE для дистанционного решения задач, связанных с наймом, адаптацией, оценкой персонала и формированием кадрового резерва.

Несмотря на частичный выход из самоизоляции, многие компании продолжают работать удаленно. Офлайн-инструменты, которые ранее использовались для решения HR-задач применить невозможно, а бюджет на поиск новых решений заморожен на неопределенное время. С 20 мая получить доступ к платформе может любая компания, у которой есть похожие задачи. На первом этапе реализации проекта компания выделяет 10 млн рублей. Тестирование проходит удаленно по телефону, платформа анализирует микроизменения звуковой волны голоса в интервале от 3 до 5 миллисекунд по 151 параметру.

На платформе доступно два вида тестирования по голосу: «Т.О.Ч’ка Компетенций» и «Риски». Средняя продолжительность каждого тестирования 20-30 минут. Тест «Т.О.Ч`ка Компетенций» оценивает Soft Skill`s респондента и прогнозирует его эффективность в работе. Риск-тесты выявляют потенциальный вред, который может нанести компании соискатель или действующий сотрудник. Применение подобных видов тестирования особенно актуально для компаний, которые ищут дистанционные инструменты оценки персонала.

Возможности платформы 151EYE позволяют увидеть уровень стресса и возможные риски, провести оценку при подборе персонала и формировании кадрового резерва, получить объективные данные для принятия решения о повышении или увольнении и сформировать программы развития сотрудников.

«Наша платформа зарекомендовала себя надёжным инструментом оценки персонала в разных сферах бизнеса как в России, так и за рубежом. Переход на удаленную работу был настолько стремительным, что почти все компании сконцентрировались на внедрении инструментов, организующих работу на дому. Настало время оценить продуктивность и эффективность сотрудников и предпринять точечные меры для нормализации бизнес-процессов внутри компаний. Эта наш первый шаг помощи бизнесу в решении HR-задач и возобновлении активности на рынке труда. Мы призываем другие технологические компании присоединиться и оказать помощь бизнесу для стимулирования экономики в сложный период пандемии», - сказала Наталья Захарова, основатель платформы 151EYE.