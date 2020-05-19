Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

TP-Link представила в России базовый роутер с поддержкой Wi-Fi 6

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

TP-Link представила в России Wi-Fi роутер среднего ценового сегмента с поддержкой нового поколения беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax). Устройство призвано сделать Wi-Fi 6 доступным практически каждому пользователю интернета и обладает ценой, сопоставимой с устройствами стандарта 802.11ac (Wi-Fi 5).

TP-Link Archer AX10 – это достижение технического прогресса, доступное каждому. Новый роутер увеличит эффективность и пропускную способность Wi-Fi подключения, позволяя с лёгкостью выполнять множество сетевых задач на высокой скорости.

Пользователи смогут смотреть потоковое видео в разрешении 4К, играть в многопользовательские игры без задержек, общаться в аудио и видеоконференциях – даже в условиях загруженного радиоэфира. При этом поддержка Wi-Fi 6 увеличит площадь покрытия сети, снизит задержку и предотвратит обрывы соединения в условиях большого числа беспроводных устройств.

Archer AX10 обладает общей скоростью Wi-Fi до 1,5 Гбит/с (до 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц), поддерживает технологию MU-MIMO, режим мультиплексирования (OFDMA) для входящего и исходящего потока и модуляцию 1024QAM – функции, которые способны многократно увеличить пропускную способность и производительность Wi-Fi сети.

Благодаря трёхъядерному 1,5 ГГц процессору от Broadcom и 256 МБ оперативной памяти Archer AX10 обеспечит передачу больших объёмов данных с минимальной задержкой, а гигабитные порты WAN и LAN сформируют основу для быстрого и надёжного кабельного подключения по Ethernet.

WI-Fi 6 – это также покрытие беспроводной сети на большей площади. Благодаря поддержке Beamforming и четырём внешним антеннам Archer AX10 защищает подключение от разрывов, а также вещает его на более дальнее расстояние, в то время как функция BSS Color позволит снизить интерференцию от других Wi-Fi роутеров и точек доступа.

Интуитивно понятное мобильное приложение Tether и удобный веб интерфейс позволят настроить Archer AX10 за считанные минуты. Приложение Tether позволит управлять настройками сети с любого устройства, работающего на Android или iOS.

Основные функции Archer AX10. Общая скорость Wi-Fi до 1500 Мбит/с: до 1200 Мбит/с на 5 ГГц и до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц. Smart Connect – для более эффективного подключения беспроводных клиентов к Wi-Fi сети. Поддержка технологий OFDMA, MU-MIMO, Beamforming. Режим точки доступа, встроенный VPN-сервер, поддержка IPTV, IPv6, TP-Link Cloud. 1,5 ГГц трёхъядерный процессор и 256 МБ оперативной памяти. 1 гигабитный порт WAN и 4 гигабитных порта LAN.

TP-Link HomeCare обеспечивает дополнительную безопасность благодаря встроенному антивирусу, функции приоритизации трафика и родительскому контролю. Возможность управления с помощью мобильного приложения TP-Link Tether. Последующие версии ПО будут включать поддержку WPA3 и TP-Link OneMesh.

Другие материалы рубрики

Влияние COVID на ИТ-рынок России и мира: ожидания и факты. Май 2020 года. Опрос CNews

Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений

«Микрон» работает в убыток десятый год подряд

28 мая G-Core Labs проведет вебинар: Как в 3 раза быстрее выпускать новые продукты и сервисы и выдерживать пиковые нагрузки

Минобороны под покровом тайны покупает компьютеры на «Эльбрусах» за 195 миллионов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж

Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках