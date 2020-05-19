Клиника академика Ройтберга внедрила Smart IDReader для ускорения приема пациентов

В медицинскую информационную систему клиники академика Ройтберга внедрена технология распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader. Решение российской компании Smart Engines используется для ускорения процедуры регистрации новых пациентов за счет автоматизации ввода данных паспорта гражданина РФ, полиса ОМС и СНИЛС.

Компания «Медицина» (клиника академика Ройтберга) является одним из старейших частных медицинских учреждений в России. Сегодня в ней ведут прием 350 врачей 66 специальностей, а всего в клинике работают более 1000 сотрудников. Руководит клиникой д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой терапии, общей врачебной практики и ядерной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач России Григорий Ефимович Ройтберг.

Оформление карты в медицинской информационной системе клиники новым пациентам теперь выполняется автоматически с использованием распознанных данных. При этом изображение документа для распознавания с помощью Smart IDReader может быть получено со сканера или с обычной веб-камеры. Время распознавания данных разворота паспорта гражданина РФ, без учета времени захвата изображения, не превышает 1 секунды.

Использование технологии распознавания Smart IDReader позволяет администратору медицинского центра тратить меньше времени на оформление новых пациентов, тем самым повышая уровень предоставляемого сервиса.