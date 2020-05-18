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Softline помогла «Хидбук Клауд» улучшить работоспособность среды Azure

Интеграция Инфраструктура Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Эксперты Softline предложили «Хидбук Клауд» в качестве наиболее оптимального решения, способного всесторонне анализировать работоспособность среды Azure, услугу Azure Health Checkup. Она появилась в продуктовом портфеле компании сразу после того, как Softline прошла международную сертификацию Azure Expert Managed Service Provider (MSP).

Сервис анализирует состояние облачной инфраструктуры. Он отмечает наиболее важные ее звенья, выявляет избыточные элементы, сигнализирует о возможных неполадках и сбоях. Azure Health Checkup предоставляет заказчику полную информацию о соответствии среды Azure всем требованиям безопасности и эксплуатации, а также о нерациональных расходах облачных ресурсов и денежных средств.

«Хидбук Клауд», резидент инновационного центра «Сколково» и официальный партнер Microsoft, несколько лет сотрудничает с Softline в рамках программы ISV (Independent Software Vendors). К участию в ней приглашаются компании, создавшие уникальные сервисы на базе Azure.

Надежность и производительность продуктов «Хидбук Клауд», их востребованность рынком во многом зависят от производительности облачной инфраструктуры. Чтобы оценить ее состояние, возможность масштабирования и восстановления, уровень безопасности cloud-сервисов, эффективность расходов, резидент «Сколково» обратился к своему партнеру – компании Softline.

«В рамках услуги Azure Health Checkup эксперты Softline составили подробную карту нашей облачной инфраструктуры. Мы наглядно увидели, какие сервисы и виртуальные машины используем, эффективно ли расходуем cloud-ресурсы. Проведя глубокий анализ среды Azure, специалисты провайдера разработали дашборды мониторинга, составили рекомендации в области безопасности, которые мы будем учитывать в своей повседневной деятельности», – сказал о реализации проекта ИТ-директор компании «Хидбук Клауд» Алексей Маслов.

«После получения престижного статуса Azure Expert MSP в конце прошлого года Softline активно предоставляет бизнесу услугу Azure Health Checkup. Все ее преимущества уже по достоинству оценили не только ИТ-компании, но и крупные торговые сети. Сервис высвечивает все «темные пятна» в работе облачной инфраструктуры, а значит, помогает повысить ее производительность. Мы рассчитываем, что Azure Health Checkup не станет разовой услугой, необходимой заказчикам для решения сиюминутных задач. Мы активно работаем над тем, чтобы пользователи Azure регулярно выбирали наш сервис. Только так они смогут добиться максимальной работоспособности среды Azure и значительно уменьшить расходы на ее эксплуатацию», – отметил руководитель группы продаж решений Azure в Softline Егор Бавыкин.

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