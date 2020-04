Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования

«Сименс» и поставщики услуг 3D-печати создали сеть аддитивного производства Additive Manufacturing Network, специально для всех, кому требуется проектирование медицинского оборудования или услуги 3D-печати. Сеть аддитивного производства AM Network объединяет заказчиков, специалистов и поставщиков услуг 3D-печати для ускорения проектирования и изготовления деталей и компонентов медицинского оборудования, например, аппаратов искусственной вентиляции легких. Созданная компанией «Сименс», сеть работает по всему миру и распространяется на все этапы процесса — от загрузки файлов и численного моделирования процесса печати до контроля проектных решений и собственно 3D-печати. Кроме того, предоставляются сопутствующие услуги.

Начиная с 26 марта врачи и медицинские учреждения, которым необходимы компоненты медицинского оборудования, а также поставщики услуг 3D-печати, имеющие сертификацию производителей медицинской техники, могут бесплатно зарегистрироваться в сети Siemens AM Network.

«Мы много лет работаем в области аддитивного производства, поставляя решения по его поддержке на всех этапах жизненного цикла изделия. 3D-печать позволяет быстро изготавливать детали при резком повышении спроса. Чтобы помочь в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19, мы создали сеть аддитивного производства AM Network, предназначенную для больниц и других медицинских учреждений, которым требуется запчасти к медицинскому оборудованию. Наша платформа эффективно обрабатывает запросы на проектирование и изготовление запасных компонентов медицинского оборудования», — сказал Клаус Хельмрих (Klaus Helmrich), член правления компании «Сименс АГ».

Конструкторы и инженеры компании «Сименс» присоединены к сети аддитивного производства AM Network. Они принимают заявки и конвертируют данные в пригодные для 3D-печати файлы. Печать выполняется на многочисленных 3D принтерах компаний партнеров, имеющих сертификацию изготовителей медицинского оборудования и входящими в сеть AM Network. 3D-принтеры компании «Сименс» также при необходимости используются на местах для изготовления запасных частей медицинского оборудования. Сеть аддитивного производства AM Network будет расширяться, привлекая новых поставщиков услуг 3D-печати.