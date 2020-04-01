«Крона» внедрила «1С:ERP Управление предприятием» с помощью «Визард-С»

Специалисты компании «Визард-С» внедрили «1С:ERP Управление предприятием» в компании "Крона". Новая система помогла организовать оперативное планирование производства и управление производственными запасами. Улучшилось планирование закупок, налажено бесперебойное снабжение производственных подразделений материалами и комплектующими. Усилен контроль за затратами. Обработка заказов ускорилась более чем на 30%. Ежемесячный объем отгружаемой продукции увеличился на 20%. Прибыль компании возросла на 15%.

Для эффективной работы «Кроне» понадобилась информационная система, которая позволила бы максимально повысить скорость производства, не теряя при этом качества продукции. Требовалось организовать оперативное планирование ежедневного выпуска продукции с учетом текущих заказов и загрузки производственного оборудования, повысить скорость оценки сроков выполнения заказов, усилить контроль за их соблюдением.

Партнером по проекту стала компания «Визард-С». Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием 2».

По итогам проекта работа с входящими заказами автоматизирована, унифицирована и подчинена конкретной схеме действий. Отделы продаж, склада и производства теперь работают в одной системе, благодаря этому все заинтересованные сотрудники своевременно получают информацию обо всех изменениях, касающихся конкретного заказа. В результате обработка заказов ускорилась более чем на 30%, а количество ошибок из-за несвоевременного информирования участников процесса существенно сократилось.

Организовано оперативное планирование загрузки производства. Благодаря разработанным формам анализа производственных данных и запасов оперативно определяются потребности производства. В итоге минимизированы дублирующие закупки материалов, расходы на них сократились на 10%, а себестоимость готовой продукции снизилась на 5%.

Оптимизировано диспетчирование производства. Выполнение каждого заказа теперь можно проследить на всем протяжении производственного маршрута. Всю информацию о текущем состоянии производства (заказы в работе, заказы на очереди, обеспечение заказов материалами и комплектующими, процент выполнения основных производственных этапов и финальной сборки) диспетчеры видят «в одном окне». Это позволяет оперативно оценивать загрузку оборудования, гибко планировать исполнение задач, поступающих из коммерческого отдела, своевременно передавать заказы в производство и избегать просрочек в их выполнении. Ежемесячный объем отгружаемой продукции увеличился на 20%. Прибыль компании возросла на 15%.

Обеспечен точный учет продукции на складе. Ранее количество неучтенной продукции достигало 10% от общего объема запасов, теперь количество товара на складе четко контролируется, управление запасами стало более эффективным, заинтересованные пользователи в любой момент времени располагают точной информацией о текущих остатках.

Руководство теперь получает детализированные отчеты о движении денежных средств, доходах и расходах предприятия, рентабельности продаж, в том числе, в разрезе направлений деятельности и др. Это помогает контролировать работу и своевременно принимать решения для повышения эффективности бизнеса.

Директор «Кроны» Роман Глушков отметил: «Система "1С:ERP. Управление предприятием" помогла нам оптимизировать весь процесс управления производством. Работа всех подразделений и специалистов теперь организована в одной системе. Улучшилось качество планирования и управления производством на всех уровнях. Мы смогли упорядочить и улучшить финансовые результаты предприятия».