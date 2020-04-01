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Autodesk предоставила бесплатный доступ к своим продуктам

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Autodesk для более эффективной поддержки клиентов, столкнувшихся с новой реальностью, объявила о временной программе расширенного доступа нескольких флагманских продуктов для совместной работы в облачной среде.

Начиная с 24 марта клиенты компании могут получить бесплатный доступ к следующим продуктам: BIM 360 Docs, BIM 360 Design, Fusion 360, Fusion Team, AutoCAD Web и Mobile, а также Shotgun.

Кроме того, бесплатным остается и приложение Tinkercad для разработки 3D-проектов, электроники и кодов. Его могут использовать как проектировщики, так и преподаватели с детьми, чтобы придумывать объекты и воплощать их в реальность.

«Коронавирус (COVID-19) влияет на сообщества, семьи и людей по всему миру, и это трудное для всех нас время, - сказал Эндрю Анагност (Andrew Anagnost), президент и CEO Autodesk. - Все больше команд и людей работают дистанционно, а это увеличивает потребность в сотрудничестве и сохранении связи. Поэтому в этой сложной обстановке мы ставим своей целью поддержать наших клиентов и партнеров и предоставить им новые возможности, чтобы упростить их рабочие процессы. Мы надеемся, что программа расширенного доступа поможет нашим клиентам лучше адаптироваться к текущим сложностям и позволит сотрудникам оставаться продуктивными и поддерживать связь друг с другом».

Программа расширенного доступа будет действовать до 31 мая 2020 года. Autodesk также рассматривает дополнительные возможности ее расширения в соответствии с потребностями клиентов.



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