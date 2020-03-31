TAD разработала для «Сторм» платформу для оценки знаний

TAD Development по заказу «Сторм» разработала программную платформу для создания программных комплексов оценки знаний. С помощью комплексов кандидаты смогут проходить промежуточное и итоговое тестирование, изучать справочные материалы. По окончании тестирования система составляет отчёты различной степени детализации.

«Сторм» специализируется на разработке программного обеспечения и тренажерного оборудования для подготовки и проверки знаний специалистов водного транспорта. Заказчиками компании являются морские и речные образовательные учреждения, судоходные и крюинговые компании, организации, входящие в структуры Минтранса России и МЧС России.

Чтобы усовершенствовать работу с технологиями оценки знаний, компания «Сторм» решила полностью обновить используемое ранее программное обеспечение. В качестве партнера по разработке новой платформы для создания программных комплексов оценки знаний была приглашена ИТ-компания TAD Development. Для реализации нового ИТ-решения был выбран технологический стек: Angular 8, Net Core 3 и PostgreSQL.

Новая система позволяет составлять тестовые задания различных типов и планы аттестации специалистов, а также проводить комплексное и углубленное специальное тестирование кандидатов с учетом компетентностного подхода. С помощью платформы «Сторм» сможет готовить индивидуальный комплект для аттестации для каждого из своих заказчиков.

Платформа обладает минимальными требованиями к администрированию и доступна к установке на серверах под управлением Windows и Linux, а также на компьютерах с персональной версией Windows, выполняющих роль сервера. Система может быть развернута по модели приватного и публичного облака.

«Новый программный комплекс оценки знаний позволяет проводить комплексное тестирование кандидата по всем относящимся к его должности компетенциям и с учетом условий, в которых ему предстоит работать. В ближайшее время мы планируем предложить провести обновление программных комплексов у всех наших заказчиков. В наших планах продолжить сотрудничество с ИТ-компанией TAD Development по разработке технологий электронного и дистанционного обучения и тестирования», – отметил Денис Фёдоров, исполнительный директор «Образовательные системы и технологии на море и реке «Сторм».

«Для нашего заказчика было особенно важно разработать ИТ-решение с учётом современных требований к лицензированию продуктов. Благодаря применяемым алгоритмам шифрования практически исключена вероятность доступа к данным без именной лицензии, – сказал Тарас Фёдоров, генеральный директор компании TAD Development. – Выбранный гибкий подход к созданию тестовых заданий и шаблонов аттестации позволит использовать систему для оценки квалификации в других профессиональных областях, а также в школах и вузах».