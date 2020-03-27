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«Корус консалтинг» интегрировал в CRM-cистему Microsoft Dynamics 365 возможность видеозвонков с клиентами через Zoom

Интеграция Бизнес-приложения

Пользователи Microsoft Dynamics 365 получили возможность прямо из интерфейса CRM-системы создать ссылку-приглашение на видеовстречу в Zoom и отправить его в почту или в любой удобный участникам мессенджер с помощью модуля Korus CRM | Messengers. Мероприятие автоматически добавится в календарь участников как в электронной почте, так и в CRM-системе. После завершения встречи запись видеоконференции сохранится в профиле клиента, что позволит отследить всю историю личной коммуникации в едином окне.

Платформа Zoom, разработанная Zoom Video Communications, – один популярных в мире инструментов для организации видеоконференций, поддерживающая до 1 тыс. участников с видеоизображением и 10 тыс. зрителей. Сервис стал особенно востребованным в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в мире.

«Несмотря на новые условия, большинство компаний по-прежнему выполняют свои обязательства по отношению к текущим клиентам и продолжают работать над привлечением новых. Чтобы организовать удаленную коммуникацию на базе ведущей технологической платформы и при этом не потерять данные о взаимодействии с клиентами, мы разработали интеграционный модуль, который позволяет прямо из CRM-системы создавать конференции в Zoom, приглашать на них участников и сохранять записи встреч», – сказал Дмитрий Смирнов, директор по развитию департамента CRM ГК «Корус консалтинг».

Дополнение функциональности CRM-системы видеоконференциями Zoom позволит специалистам отделов продаж использовать все онлайн-каналы для удаленной коммуникации c клиентами прямо в Microsoft Dynamics 365, несмотря на карантин и самоизоляцию.

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