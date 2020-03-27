«Бухсофт» открыл бесплатный доступ к своему сервису до конца апреля

«Бухсофт» объявил об открытии бесплатного доступа к своему сервису до конца апреля. Сервис для малого бизнеса дает доступ к бесплатному использованию продукта на удаленке и запускает горячую линию для поддержки бухгалтеров.

Бухгалтерская программа для малого бизнеса «Бухсофт» открывает бесплатный доступ к услугам своего сервиса: бухгалтеры смогут подготовить и сдать отчетность на удаленке. Бесплатный доступ к сервису будет действовать до конца апреля.

«Бухсофт» — это бухгалтерская программа для малого бизнеса. Существует на рынке 18 лет. Особым спросом пользуется среди бухгалтеров малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

В условиях карантина и перехода на удаленную работу многие бухгалтеры столкнулись с рядом проблем. Для того, чтобы бухгалтеры смогли сдать отчетность и работать из дома в программе «Бухсофт» предусмотрены импорты. К примеру, при формировании зарплатных отчетов (импорты справки 2-НДФЛ и отчета РСВ от «Бухсофт»), а при переносе данных из «коробочной» программы «1С» в «Бухсофт» (пошаговые импорты с подсказками от «Бухсофт»).

«Проблема многих сервисов для бухгалтеров заключается в том, что их версии предназначены для стационарных рабочих мест и компьютеров, а значит, сотрудник не может уйти на удаленную работу без потери доступа. Мы решаем эту проблему и предоставляем специалистам возможность работать из любой удобной точки с любого удобного устройства и получать максимальный функционал. Так что работа на карантине продолжится в штатном режиме», — сказала Елена Новикова, руководитель продуктов «Бухсофт».

Каждый пользователь получает доступ к полному пулу услуг «Бухсофт». Это основные блоки — зарплата и кадры, бухгалтерия, формирование и тестирование отчетности, а также дополнительные сервисы — справочная система, проверка контрагентов, распознавание первички по скану.

Также каждый подписчик может получить помощь технических специалистов и бухгалтеров-экспертов: поддержка работает в круглосуточном режиме, ответы предоставляются в день обращения. Для консультирования действует горячая линия — по номеру 8 (800) 222-18-27.