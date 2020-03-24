Заемщик ФРП запустил в Томске производство печатных плат для электроники

Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) – «Элеси» – запустил в Томске новое производство печатных плат по технологии поверхностного монтажа. В конце 2018 г. предприятие получило льготный заем от ФРП в размере 69 млн руб. по программе «Комплектующие изделия» на приобретение высокотехнологичного оборудования.

С привлечением льготного займа компания модернизировала и расширила производственный цех по выпуску печатных плат. После выхода на полную мощность «Элеси» планирует выпускать до 500 тыс. печатных плат в год.

«В обновленном цеху поддерживается определенная температура, влажность, чистота и антистатика, а все технологии автоматизированы. Его особенность также в том, что автоматические производственные линии быстро перенастраиваются с одних на другие виды печатных плат. Мы перестроили под новые линии всю производственную логистику, создали специализированные зоны. Концепция "Элеси" – всегда быть на шаг впереди, поэтому мы постоянно модернизируем производство. За помощь в этом мы благодарны Фонду развития промышленности», – сказал технический директор «Элеси» Дмитрий Петухов.

Общий бюджет модернизации составил почти 100 млн руб. Проект «Элеси» стал третьим производством в Томской области, открытым благодаря льготным займам ФРП.

Электронные печатные платы – модули, которые являются комплектующими для электронных устройств, применяемых в радиоэлектронике, машиностроении, энергетике, транспортной системе и других отраслях.

Среди конечных устройств, в которых используются печатные платы «Элеси» – блоки управления электроприводами, средства автоматизации, преобразователи сигналов, контроллеры, вычислительные модули, серверы и другие высокотехнологичные устройства.

Основными заказчиками печатных плат станут российские производители электронных компонентов: научно-производственное предприятие «Гамма», «Томский завод электроприводов», «Феникс контакт рус», «Красноярскэнергокомплект» и другие. Благодаря запуску проекта «Элеси» уменьшится доля зарубежных компаний на российском рынке печатных изделий.