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Облако «КРОК» защитит веб-приложения от киберугроз

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«КРОК Облачные сервисы» вместе с «Валарм», комплексной платформой по защите и тестированию веб-приложений, микросервисов и API, разработчиком которой является компания «Онсек», объявили запуске новой облачной услуги по защите веб-приложений. Услуга поможет компаниям защититься в облаке от всех распространенных кибератак на веб-приложения. Тем самым клиенты смогут обеспечить бесперебойную работу корпоративных сайтов и онлайн-магазинов.

В мире ежегодно происходит порядка 85 млн. атак на корпоративные web-приложения. От них страдают в первую очередь ретейл, финтех, средства массовой информации и поставщики клиентских онлайн-сервисов (агрегаторы, маркетплейсы и т. д.), а также государственные организации. Атаки приводят к приостановке бизнес-процессов и деятельности компаний в целом, репутационным рискам, прямым финансовым потерям.

Облачный сервис WAF (Web Application Firewall) предназначен для предотвращения указанных рисков. Он позволяет анализировать трафик в режиме реального времени и автоматически блокирует подозрительные запросы, в том числе 0-day уязвимости (угрозы, против которых не разработаны защитные механизмы), а также защищает от угроз из списка OWASP Top-10. Кроме того, клиентам КРОК Облачные сервисы доступны продукты платформы Валарм, которые могут быть использованы для тестирования web-приложений на этапе разработки, помогая обеспечить непрерывный процесс CI/CD.

«Запуск услуги для защиты web-приложений — логичный для нас шаг. Многие клиенты КРОК Облачные сервисы, размещая у нас свои системы и сервисы, интересуются дополнительными услугами: оптимизацией, мониторингом, средствами информационной безопасности. Чтобы удовлетворить этот спрос, мы выбираем проверенные решения российских и иностранных вендоров», — сказал Сергей Зинкевич, продакт-менеджер КРОК Облачные сервисы.

«Использование платформы адаптивной защиты Валарм совместно с Облаком КРОК дает возможность получить двойные преимущества: надежную защиту от атак и доступ к гибкой и производительной инфраструктуре партнера. Благодаря ей можно не волноваться об эффективной работе сервиса», — отметил Сергей Лахин, руководитель группы продаж «Валарм».

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